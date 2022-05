Cinco benefícios da cafeína que você precisa conhecer

A cafeína é um fitoquímico com ação estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC) (foto: Myriams-Fotos/Pixabay ) Muitas pessoas afirmam conseguir despertar pela manhã somente depois de tomar uma dose de café. “Isso acontece por conta da cafeína, fitoquímico com ação estimulante do sistema nervoso central, capaz de nos deixar alertas”, explica o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife Nutrition do Brasil.









Para se ter ideia, em 2004, a cafeína saiu da lista de substâncias restritas pela Agência Mundial Antidoping e passou a fazer parte das recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).



Saiba que a cafeína também está presente naturalmente em outras bebidas, como na erva-mate, chá verde, guaraná e cacau (foto: de apple deng/Pixabay ) Conheça quais são os benefícios para seu corpo:





1 - Melhora o desempenho físico





Principalmente no meio esportivo, a cafeína ganhou espaço devido à sua capacidade de potencializar a contração muscular e aumentar a tolerância ao esforço físico intenso, contribuindo para adiar o cansaço e manter o atleta por mais tempo nas atividades de média e longa duração (endurance), como mostra uma revisão de 40 estudos publicada no Journal of Science and Medicine in Sport

2 - Dá um up o raciocínio





Por atuar no sistema nervoso central, a cafeína aciona o estado de alerta, ajudando na concentração, no foco e reduzindo o tempo de reação, possibilitando uma tomada de decisão mais rápida.

3 - Apresenta efeito analgésico





Não é à toa que esse composto bioativo acompanha fórmulas de alguns medicamentos para dores de cabeça e musculares, uma vez que otimiza os efeitos dos analgésicos no organismo.

A substância é, inclusive, indicada por alguns profissionais de saúde para ser consumida entre quatro e seis horas depois do final da atividade física a fim de reduzir a dor de início tardio que surge nos dias seguintes ao exercício.

4 -Oferece sensação de bem-estar





Ainda na parte mental, a cafeína parece ter um efeito protetor sobre os neurônios e ajudaria a prevenir processos de degeneração cerebral que levaria ao mal de Parkinson, conforme um estudo publicado pelo International Journal of Molecular Science . No entanto, ainda são necessárias análises com um maior de pacientes para confirmar esses achados.

5 - Aliada do emagrecimento





A cafeína pode aumentar a atividade de enzimas que disponibilizam a gordura do corpo como combustível por meio da produção de calor sobre os tecidos (termogênese) atuando no aumento temporário do metabolismo, o que contribui para o déficit calórico. Ainda assim, é imprescindível reduzir as calorias por meio da dieta.





Quanto tomar?