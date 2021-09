A importância do café da manhã no dia a dia

(foto: Pixabay)











O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Essa é a conclusão de um estudo realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. O estudo que analisou dados de mais de 30 mil adultos, publicado na Proceedings of The Nutrition Society em junho de 2021, afirma que pular o café da manhã deixou os adultos com poucos nutrientes para o restante do dia. Os alimentos, normalmente ingeridos no café da manhã, são ricos em cálcio, nutrientes e vitaminas. “Um café da manhã saudável tem todos os macronutrientes em equilíbrio, ou seja, proteínas de alto valor biológico, como ovos, queijos magros, iogurtes, proteínas de soja e grão-de-bico; carboidratos saudáveis, como cereais integrais, aveia, frutas; além de gorduras boas, como sementes oleaginosas e azeite de oliva”, destaca Marcella, nutróloga e coordenadora da Liga Acadêmica de Nutrologia do Paraná. Segundo os pesquisadores, há uma tendência de que se esses alimentos não forem consumidos durante o café da manhã, o indivíduo tende a não comê-los durante o dia, tendo como consequência uma lacuna nutricional. A lacuna nutricional desses nutrientes tem efeitos como falta de concentração e problemas de comportamento.













Influência da mente no processo de cura

Engenheira civil, Rebeca Virginia entra no mundo da escrita e lança o livro “Responsabilidade curativa – Como a física quântica, a medicina holística, as constelações familiares podem ajudar você a construir uma vida saudável”. Na obra, ela conta a experiência que a levou a assumir a responsabilidade pelo controle da própria saúde, procurando ajudar outras pessoas a trilharem o mesmo caminho. “Ninguém escolhe a doença. Ela acontece quando não estamos suficientemente presentes e conscientes, quando permitimos a mente condicionada a governar a vida.” Segundo ela, conscientizar-se da influência que a mente tem no corpo é fundamental para a cura.





Livro: Responsabilidade curativa

Editora: Gente Autoridade

Autor: Rebeca Virginia

Páginas: 192

Preço: R$ 49,90 – e-book: R$ 34,90





Benefícios de se exercitar descalço

Estudo publicado no British Journal of Sports Medicine mostrou que corredores calçados tiveram, no período de um ano, um significativo número de lesões a maior do que aqueles que corriam descalços. “Andar descalço restabelece nosso padrão natural de caminhar, melhora o controle da posição do pé ao apoiá-lo no chão, o equilíbrio, a propriocepção e a consciência corporal”, explica Henrique Mansur, médico ortopedista e especialista em cirurgia de pé e tornozelo. Quanto antes o indivíduo começa a andar descalço, maiores serão os benefícios que isso trará à sua saúde. Além de manter os movimentos naturais das articulações dos pés e tornozelos, esse ato também promove uma melhor biomecânica dos pés, quadril e joelhos, ressalta o doutor. Pensando nisso, o ortopedista listou cinco dicas de como iniciar os exercícios descalços: *Comece devagar, com aumento progressivo do tempo e da carga; *Repouse se sentir dores ou desconforto nos pés; *Inicie em superfícies regulares, planas, seguras e em ambientes cobertos; *Considere o uso prévio de calçados conhecidos como minimalistas; *Realize exercícios de equilíbrio descalço, como ioga e pilates.

Como evitar irritações oriundas do uso contínuo de máscaras

As máscaras se tornaram um acessório indispensável em tempos de pandemia. Entretanto, apesar da sua importância no combate ao vírus da COVID-19, algumas pessoas podem ter irritações na pele pelo seu uso constante. É importante manter uma rotina de autocuidados com a pele, lavar o rosto assim que retirar a máscara com sabonete vegetal, usar água micelar para desobstruir os poros e não dispensar o uso de filtro solar durante o dia são alguns dos cuidados que podem ajudar a manter a saúde da pele, aponta Kika Chammas, farmacêutica e CEO da Dermare. Escolher os produtos certos para manter a higiene das suas máscaras, sabão neutro e sem perfume são uma boa escolha quando o assunto é manter a pele livre de irritações. Optar pelas máscaras de algodão também é uma boa opção. Caso os problemas continuem, é importante buscar um dermatologista.





Cuidado com a saúde ocular do bebê





No inverno e com a baixa umidade do ar, é importante manter uma atenção a mais com a saúde ocular do bebê. "O tempo seco pode piorar o lacrimejamento; afinal, é um reflexo: o olho avisa ao cérebro que está seco, e o cérebro manda a glândula lacrimal funcionar mais", explica Hallim Feres Neto, oftalmologista, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Para tentar reverter a situação, é indicado colocar um umidificador no quarto do bebê e não usar os colírios lubrificantes, produtos comumente usados pelos adultos. Caso o problema persista, é importante buscar orientações de um profissional. "Quando não resolve, podemos fazer um procedimento de sondagem das vias lacrimais, que é feito sob anestesia aos 12 meses de vida", afirma.

















Muito mais que um chá

A camomila – cientificamente denominada Matricaria chamomilla e/ou Matricaria recutita – é uma planta herbácea e trata-se de uma das plantas medicinais mais conhecidas e utilizadas no mundo. Principalmente conhecida por sua propriedade calmante, a camomila apresenta muitos outros benefícios para o corpo humano. Uma outra característica da camomila é seu poder anti-inflamatório. Extraído da camomila, o azuleno tem alta capacidade de acalmar uma pele irritada. "Muito útil também nas loções e géis após sol e após depilação, associada a produtos refrescantes traz alívio a qualquer sensação de irritação", afirma Leandra Sá de Lima, farmacêutica consultora da Farmacotécnica. Além de também ser usada no tratamento de problemas gastrointestinais, ela pode ser um ótimo aromatizante para o ambiente.