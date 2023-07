683

Entre as principais causas de quedas na terceira idade, estão os fatores relacionados ao envelhecimento, como diminuição da visão, fraqueza muscular relacionada ao sedentarismo Freepik





São inúmeros os problemas que afetam a qualidade de vida dos idosos, por isso ações preventivas são fundamentais para garantir o bem-estar e a segurança na terceira idade. Um dos elementos que determinam a qualidade de vida é a independência para praticar atividades habituais e isso não depende apenas das condições clínicas e físicas, mas também da adequação do meio em que eles vivem. Segundo dados do Ministério da Saúde, 70% das quedas em idosos ocorrem dentro de casa e acometem idosos com mais de 65 anos. Em idosos acima de 80 anos , a prevalência é ainda mais alta e a mortalidade associada a quedas chega a ser seis vezes maior.





Diminuição da visão e fraqueza muscular

Entre as principais causas de quedas na terceira idade, estão os fatores relacionados ao envelhecimento, como diminuição da visão, fraqueza muscular relacionada ao sedentarismo: “O sedentarismo é muito frequente na terceira idade, pois a prática de exercícios não é estimulada entre os idosos, o que é um erro, pois quanto menos se movimenta o corpo, maior é o declínio das condições e capacidades físicas”, afirma a enfermeira.

Prevenção

Poucas pessoas sabem, mas grande parte das quedas sofridas por idosos podem ser prevenidas. Para isso, basta fazer algumas alterações no estilo de vida e adaptações dentro de casa, adicionando itens de segurança e, o mais importante, fazer uso deles: “Dentro do ambiente doméstico, o banheiro é o campeão em quedas. Pisos lisos, água, material de limpeza, sabão. Enfim, as causas podem ser muitas, mas todas podem ser prevenidas com simples medidas de segurança que podem ser ajustadas pelo cuidador e familiares”, destaca Janaína Rosa.

“Manter o ambiente da casa bem iluminado e adaptado, com pisos antiderrapantes. Adaptar corrimãos para permitir uma locomoção com mais facilidade, principalmente nos banheiros, corredores ou próximo à cama, evitando tapetes, fios, e demais objetos pelo caminho, bem como, degraus ao longo da casa. Também é recomendado evitar camas e cadeiras muito baixas ou altas. Além disso, é necessário atenção nas roupas e calçados adequados para cada faixa etária, optar por sapatos fechados, com sola antiderrapante e bem adaptados ao pé”, completa a enfermeira.