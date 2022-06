Livro 'O dom de cuidar', um manual para os cuidadores de idosos

Livro será lançado na próxima segunda-feira (foto: Freepik/Divulgação )

Cuidar é o ato de tomar conta de alguém, de garantir e preservar seu bem-estar e segurança. Cuidar é se responsabilizar, dedicar esforço e tempo. É prestar atenção no outro. Cuidar é um ato de amar, é um dom.

É isso que o livro "O dom de cuidar", uma espécie de manual para os cuidadores de idosos, da autora Maria do Carmo dos Mares Guia, mostra. A obra, que será lançada na segunda-feira (20/6), começou a ganhar forma a partir de anotações sobre o "passar do tempo", que Maria realizava, à mão, em páginas de cadernos - ao todo foram três - enquanto acompanhava os cuidados de sua mãe, Dona Judith.

Capa do livro "O dom de cuidar"

Já no primeiro capítulo, a escritora faz uso de um jogo de palavras: "Envelhecer pode ser embelecer". Ela conta que sua mãe foi uma pessoa que envelheceu e chegou aos 110 anos através do processo de embelezamento pela vida e que, apesar das limitações que acompanham o avançar da idade, o envelhecimento pode, sim, ser um belo processo.

A partir das anotações feitas sobre o "longo viver" de sua mãe, das conversas e mais conversas com as cuidadoras de Dona Judith, Maria chegou a uma conclusão: "Cuidar não é tarefa fácil. Cuidar é dom, é arte, é escolha, é doação, é amor, é se importar com o outro, é assim que sinto o ato de cuidar".

Autora do livro Maria do Carmo dos Mares Guia

A princípio, explica Maria, sua mãe não aceitava a ideia de ter uma cuidadora para ajudá-la nas funções cotidianas triviais. "Custou, mas ela entendeu", disse. Tudo isso também faz parte do processo de envelhecer, é entendível que alguém tenha dificuldade em aceitar essa interferência na sua dignidade, na sua intimidade, na sua vida.

"É preciso paciência e saber explicar, mesmo que no fundo mamãe soubesse que precisava, aceitar isso é para a maioria dos idosos se dar o rótulo de incapaz. Não é fácil ver sua casa ser modificada e adaptada. E, querendo ou não, dado um primeiro momento, o cuidador é uma pessoa estranha, como escrevo no livro, que passa a entrar na intimidade da pessoa idosa que nem filhos ou filhas tiveram com os pais", explica Maria.

O cuidador, então, passa a participar de coisas que ninguém está preparado e passa a fazer parte dos três vértices do triângulo: a pessoa cuidada, sua família e a pessoa que cuida. "A escrita também tem o intuito de mostrar para cada pessoa que deseja se profissionalizar como cuidadora, que ela não exercerá uma profissão e sim um dom", disse.

"É o dom de olhar para o outro com amor, é se importar com o outro e se importar consigo mesmo no momento em você está se doando ao outro para tornar o envelhecer um embelecer. São nos pequenos detalhes, nas nuances e nas delicadezas, que será possível tocar a pessoa idosa que necessita do seu cuidar", concluiu a autora.

A noite de autógrafos acontecerá na próxima segunda-feira, de 18h30 às 22h, na Rua Eng. Walter Kurrle, 12 - Belvedere, no Salão de Festas. Os interessados podem confirmar presença através do link https://bit.ly/rsvp-odomdecuidar.

