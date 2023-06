Cuidados para preservar a saúde dos idosos durante o inverno

683

(foto: Freepik)

Com a chegada dos dias mais frios , a saúde dos idosos merece atenção especial. Baixas temperaturas podem trazer riscos adicionais para esse grupo vulnerável, como hipotermia doenças respiratórias e o agravamento de dores reumáticas . Para evitar tais problemas, são necessários cuidados específicos durante o período de clima frio.De acordo com a enfermeira Priscila Cortês, do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, o primeiro ponto é a necessidade de banhos mais rápidos e preferencialmente no período da tarde, quando a temperatura ambiente costuma ser mais elevada. Isso evita que o idoso fique exposto ao frio intenso, ajudando a preservar seu calor corporal. Também é fundamental intensificar o uso de hidratantes corporais adequados para evitar o ressecamento da pele, que é comum durante o inverno.Outra medida importante é agasalhar adequadamente o idoso, utilizando roupas mais quentes e acessórios como gorros, luvas e meias. Esses itens auxiliam na retenção do calor corporal e protegem as extremidades do corpo, que são mais suscetíveis às baixas temperaturas - mesmo dentro de casa, o ambiente pode estar mais frio do que o normal."A imunização também desempenha um papel fundamental na proteção dos idosos durante o inverno. É importante que eles estejam em dia com a vacinação contra a gripe e outras vacinas recomendadas pelo médico. Essas vacinas podem prevenir doenças respiratórias, reduzindo o risco de complicações causadas pelo vírus da gripe e outras infecções comuns nessa época do ano", complementa a enfermeira.Para garantir a hidratação adequada , é indicado oferecer bebidas quentes e sopas aos idosos. Além de aquecere o corpo, essas opções favorecem a ingestão de líquidos, já que nos dias mais frios é comum que eles bebam menos água. Manter-se hidratado é essencial para o bom funcionamento do organismo, inclusive durante o inverno.Também é importante que os idosos estejam em contato regular com seus familiares, amigos e vizinhos. Durante períodos de frio intenso, é fundamental verificar se estão se sentindo bem e se possuem tudo o que precisam para enfrentar as baixas temperaturas."Adotar essas medidas simples pode fazer a diferença na saúde e no bem-estar dos idosos durante o inverno", aponta a profissional.