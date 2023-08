683

Não existe um bumbum perfeito, o que existem são ideais de beleza que não precisam, necessariamente, serem seguidos, mas pacientes podem buscar suas melhores versões Freepik

Como conquistar o bumbum dos sonhos? Essa é uma questão importante para muitas mulheres que, muitas vezes, não conseguem grande resultado com treinamentos de musculação e dieta. "Antes de tudo, devemos lembrar que não existe um bumbum perfeito, o que existem são ideais de beleza que não precisam, necessariamente, serem seguidos, afinal, cada uma de nós possui uma genética própria e um padrão de corpo individual. O importante então é obtermos a nossa melhor versão, tratando aquelas alterações que nos causam desconforto estético para melhorar a autoestima e o bem-estar, mas sem tentar se encaixar em um padrão de beleza pré-estabelecido", explica a cirurgiã plástica membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Beatriz Lassance.



A questão é que há uma série de alterações estéticas que podem prejudicar a aparência dos glúteos e causar desconforto, incluindo desde falta de volume e contorno, gordura localizada, flacidez e celulite, com cada uma delas possuindo causas e tratamentos específicos.



"Logo, não existe um único procedimento milagroso capaz de tratar todas as alterações nos glúteos. O tratamento então deve ser individualizado e personalizado para endereçar as reclamações de cada paciente", diz a médica, que, para ajudar aqueles que desejam apresentar um bumbum radiante, listou as principais maneiras de se combater as alterações estéticas mais comuns no bumbum:



Falta de volume



O volume do bumbum está diretamente relacionado à musculatura. "A principal causa do bumbum caído e achatado é a falta de tonificação dos músculos. Dessa forma, para aumentar o volume de toda a região, é importante apostar na hipertrofia da musculatura glútea. O problema é que a capacidade de hipertrofia da musculatura de cada um de nós é diferente, variando muito conforme a genética. Enquanto algumas pessoas conseguem resultados fantásticos com um pouco de atividade física, outras se matam na academia sem enxergar nenhum aumento visível dos glúteos", afirma a especialista.



Leia: Existem pessoas diurnas e vespertinas? Entenda



Felizmente, existem tratamentos capazes de contornar a situação e melhorar a tonificação dos músculos, como é o caso do CMSlim. "Baseado na tecnologia HI-EMT (Treinamento Eletromagnético Muscular de Alta Intensidade), o CM Slim simula um treino completo da academia com muito mais intensidade e sem dor, ultrapassando todas as camadas da pele e gordura para atuar diretamente na musculatura, contraindo-a. Com isso, o tecido muscular sofre uma remodelação do interior da estrutura, resultando em hipertrofia e estímulo do tônus, além da queima de gordura. O resultado é a tonificação da musculatura do glúteo em apenas 30 minutos, com a região tornando-se mais definida e empinada", destaca a cirurgiã.

Contorno indefinido (com gordura e flacidez)



Além da musculatura, a presença de flacidez da pele e gordura localizada na região dos glúteos também são causas importantes do bumbum caído, prejudicando significativamente a definição do contorno da região. E uma das reclamações mais comuns nesse sentido é a temida bananinha. "A bananinha, ou banana fold em inglês, consiste naquela gordurinha localizada que se forma logo abaixo do sulco do bumbum, sendo resultado da combinação entre o acúmulo de gordura localizada e a flacidez, que ocorre quando há alteração das fibras de colágeno na pele", ressalta a médica.



Para devolver o contorno ao bumbum, o CMSlim é, novamente, uma excelente opção, já que, segundo a especialista, melhora a flacidez ao aumentar o volume da região, além de contribuir para a queima da gordura. No entanto, dependendo da predominância de pele ou de gordura, pode ser necessária a realização de tratamentos específicos para essas alterações.



"Para devolver firmeza à pele, podemos optar em procedimentos como os bioestimuladores, substâncias injetáveis que geram uma inflamação local para estimular a síntese de colágeno, ou o ultrassom micro e macrofocado, que, através de ondas de ultrassom, consegue aquecer as camadas mais profundas da pele, consequentemente estimulando a produção de novas fibras de colágeno. Já a gordura pode ser combatida, por exemplo, com a aplicação de emptiers, substâncias aplicadas na pele para dissolver a gordura quimicamente, ou sessões de radiofrequências, que aquecem as células de gordura para destruí-las. Em casos mais graves, no entanto, pode ser necessária intervenção cirurgia através da lipoescultura, quando a gordura é lipoaspirada de certas áreas para ser enxertada em outras, assim sendo reposicionada para melhorar o contorno da região.".



Celulite



A celulite é uma das reclamações mais comuns quando o assunto são os glúteos - afeta 95% das mulheres. "A celulite nada mais é que uma alteração do tecido de gordura, que é flácido e necessita da presença das fibras de colágeno para permanecer no lugar. Logo, quando não há essa sustentação, ocorre uma irregularidade do tecido adiposo, causando na pele o temido aspecto de casca de laranja da celulite", explica Beatriz.



O tratamento desse tipo de alteração varia muito conforme a gravidade do quadro. Por exemplo, a celulite de grau 1, que surge apenas quando a pele é comprimida, pode ser resolvida por meio de orientações alimentares adequadas e o uso de cremes. "Já em casos de celulite de grau 2, quando pequenas ondulações aparecem espontaneamente, podemos apostar em uma série de procedimentos no consultório, incluindo os bioestimuladores de colágeno, que promovem uma reorganização dos septos fibrosos responsáveis por sustentarem a pele sobre o tecido adiposo, a radiofrequência, capaz de eliminar as células de gordura, e a drenagem linfática, que consegue eliminar as toxinas e o líquido em excesso que se acumulam entre as células de gordura para melhorar o aspecto da celulite", destaca a médica.



"Já em casos mais graves, como a celulite de grau 3, em que os nódulos da celulite são claramente perceptíveis, pode ser necessário romper cirurgicamente as traves fibrosas e até mesmo realizar microenxertos de gordura para preencher as depressões."



O problema é que, em muitos casos, as reclamações aparecem juntas. Felizmente, nesses casos, é possível apostar nos protocolos para promover um tratamento global das alterações que surgem nos glúteos. "Com os protocolos, conseguimos individualizar o tratamento para endereçar diferentes reclamações do paciente de uma vez, combinando procedimentos diversos que atuam sinergicamente para resgatarem a forma, o volume e a qualidade da pele dos glúteos", diz Beatriz, que ressalta que, para potencializar e manter os resultados alcançados com os procedimentos, é fundamental combiná-los à adoção de um estilo de vida saudável, alimentando-se bem, ingerindo bastante água e praticando exercícios físicos.