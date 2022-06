Alimentação correta influencia na saúde da pele

Existem muitos alimentos que têm vitaminas e nutrientes necessários para uma pele mais bonita e para o melhor funcionamento do organismo (foto: Divulgação)



O que você come está intimamente relacionado com a saúde da sua pele. Atualmente, existe um arsenal de procedimentos e técnicas que auxiliam nesse processo. Entretanto, o consumo de determinados alimentos e a ingestão adequada de água ao longo do dia, bem como um sono de qualidade, hábitos saudáveis e o uso de filtro solar, fazem toda a diferença nos cuidados diários com o maior órgão do corpo.

“Quando o assunto é alimentação, é fundamental investir em alimentos que tenham ação anti-inflamatória e antioxidante, ricos em flavonoides, fibras, vitaminas A, B, C e E, betacarotenos, zinco e ômega 3”, explica o dermatologista Lucas Miranda, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.









A vitamina B ajuda a normalizar as funções da pele, controla a produção de óleos pelas glândulas sebáceas, tem ação cicatrizante e anti-inflamatória e auxilia na promoção da renovação celular.





“A vitamina C tem ação antioxidante e consegue proteger a pele contra os danos celulares dos radicais livres, preservando o colágeno. O nutriente ajuda na absorção de ferro no intestino, facilita a cicatrização cutânea e melhora a circulação sanguínea.





O selênio tem propriedades que protegem a pele de inflamações e radiação UV, enquanto o zinco auxilia na produção na produção de novas células e do colágeno”, completa Lucas Miranda.





(foto: Leca Novo/Divulgação) "Quando o assunto é alimentação, é fundamental investir em alimentos que tenham ação anti-inflamatória e antioxidante, ricos em flavonoides, fibras, vitaminas A, B, C e E, betacarotenos, zinco e ômega 3" Lucas Miranda, dermatologista





CONSEQUÊNCIAS



A forma como você se alimenta acaba refletindo em tudo. Uma alimentação rica em açúcar refinado, sal, temperos industrializados, processados e ultraprocessados, embutidos, farinha branca e bebidas alcoólicas traz consequências negativas para a saúde.





No caso da pele, esclarece Lucas, o consumo desses alimentos pode comprometê-la de diversas formas. O açúcar, por exemplo, degrada o colágeno, já que faz com que essa proteína sofra um processo chamado de glicação, tornando a pele menos elástica e mais propensa ao envelhecimento.





Além disso, a má alimentação pode ser responsável por aumentar o trabalho das glândulas sebáceas, gerando acnes, além de mais flacidez e celulites.





Mudança radical



A empresária e influenciadora digital Marcia Machado sentiu, literalmente, na pele as mudanças após adotar hábitos mais saudáveis. “Engordei 20 quilos na gestaçã





“Durante a pandemia, mudei completamente a minha alimentação, comecei a consumir uma grande quantidade de água, que é um hábito que eu não tinha e, praticamente, troquei o carboidrato por proteínas, laticínios, frutas, verduras, legumes e castanhas. Meu cabelo parou de cair e está crescendo muito mais, minha pele está com o aspecto muito mais saudável e sem manchas”, completa a empresária.





Manter uma dieta balanceada também ajuda a prevenir doenças crônicas, melhora o funcionamento do sistema nervoso, contribui para uma melhora da disposição e da imunidade, para um sono de qualidade, previne o envelhecimento precoce e ajuda a dar ao organismo mais equilíbrio hormonal.





Antes de começar qualquer mudança na rotina alimentar, o mais indicado é procurar um dermatologista e um nutricionista. Vale ressaltar que a preferência deve ser dada a alimentos in natura. “Infelizmente, hoje, o mercado de ‘alimentação saudável’ tem trazido para a população uma grande oferta de produtos industrializados sob o rótulo de fit e que não são tão bons para a saúde”, destaca o profissional.





SUBSTITUIÇÃO



Para aqueles com alguma restrição alimentar, existem muitos alimentos que têm vitaminas e nutrientes necessários para uma pele mais bonita e para o melhor funcionamento do organismo. “Se um paciente não pode com determinado alimento, ele pode ser substituído por outro que também tenha os mesmos benefícios nutricionais. Um acompanhamento nutricional pode auxiliar muito nesses casos”, conclui o dermatologista.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie





Observe o que você consome





Entre os alimentos que devem fazer parte de uma dieta equilibrada, o especialista cita:





(foto: Fotos:Pixabay)



> Ômega 3: salmão e peixes como atum e sardinha, além de sementes de linhaça, chia, nozes ou a castanha-do-pará









> Vitamina A: alimentos de origem animal, como o fígado de boi e de frango, ovo, leite e derivados desnatados; e de origem vegetal, como a batata-doce, cenoura, espinafre, manga, pimentão, brócolis, mamão, melão, abacate, tomate e beterraba são ricos nesse tipo de vitamina









> Vitamina B: peixes, ovos, carnes bovina e suína; vegetais verde-escuros, verduras, legumes, feijão, cereais









> Vitamina C: acerola, laranja, mamão, pimentão amarelo, limão, manga, abacaxi, morango, melancia, brócolis, couve, repolho e batata-doce





> Vitamina E: encontrada na avelã, na amêndoa, na semente de girassol e nas nozes





> Selênio: frutos do mar, queijos, carnes e nozes







> Zinco: frutos do mar, carnes de frango, suína ou bovina, feijão, grãos e cereais integrais