Editora lança livro sobre o segredo dos óleos essenciais para a pele

Óleos essenciais para tratar várias condições da pele são amplamente utilizados no Brasil. No entanto, são muitas as dúvidas que médicos, esteticistas e outros profissionais que lidam com a pele têm na hora de prescrever o produto. Entender qual o melhor óleo essencial para cada ocasião, a melhor forma de aplicação e a quantidade certa a ser usada estão entre as dúvidas mais comuns.





Para esclarecer essas e várias outras questões, a Editora Laszlo trouxe para o Brasil o título “Aromadermatologia: O segredo dos óleos essenciais para a pele”, das autoras Janetta Bensouilah e Philippa Buck, com uma abordagem integrativa e baseada em evidências científicas para o uso dos óleos no tratamento de infecções cutâneas, distúrbios inflamatórios, cuidados com a beleza da pele, entre vários outros temas.





O livro é um guia, baseado em evidências, que promove uma abordagem integrativa para o uso de terapias complementares em conjunto com medicamentos convencionais. A leitura conscientiza sobre a necessidade de uma base científica sólida para a prática aromaterapêutica, trazendo, além de uma riqueza de dados, informações práticas para diferentes tipos de tratamento.





Fábián László, CEO do Grupo Laszlo, cientista aromatólogo, considerado uma das maiores autoridades da área no Brasil, destaca que o livro é uma oportunidade para entender como a pele pode se beneficiar com o uso dos óleos essenciais. “As autoras Janetta Bensouilah e Philippa Buck trazem nas páginas informações do uso dos óleos essenciais nas áreas da cosmética e da dermatologia. Sabemos que os óleos têm funções que vão muito além do cheiro. A obra é toda referenciada, mas tem fácil leitura”, ressalta.





Entre os assuntos abordados, o leitor encontra temas como “Estrutura e função da pele”; “Pele e a psique”; Ciências dos óleos essenciais em contexto”; “Aromadermatologia e questões de segurança”; “Distúrbios inflamatórios”; e “Cuidados essenciais da pele”. Além disso, de acordo com Fábián, o livro mostra quais óleos essenciais são prejudiciais para a pele e ainda traz receitas com hidrossóis.





As autoras entrelaçam pesquisa e aplicação clínica dos óleos essenciais e oferecem, a quem lê, abordagens alternativas de tratamento e cuidados com a pele. László comenta que a obra tem uma gama de informações e um conteúdo pra lá de completo. Segundo ele, o livro faz um apanhado bem aprofundado sobre a parte de dermatologia, para que o leitor entenda bem o funcionamento da derme.





Entendida essa parte, o livro entra em vários aspectos da aromaterapia, por exemplo, os óleos essenciais que podem ser prejudiciais caso utilizados puros na pele, qual a melhor forma de diluição daquele óleo, um descritivo de diversas doenças de pele e qual o melhor óleo para cada uma.





“A obra é imprescindível para quem tem uma biblioteca de aromaterapia ou é um aromaterapeuta. Com esse material, é possível ter acesso a novas informações bem aprofundadas e úteis”, finaliza Fábián László. O livro estará disponível para aquisição, juntamente com os óleos essenciais e outros produtos, nas lojas da Laszlo credenciadas em todo o Brasil e no site www.emporiolaszlo.com.br.





