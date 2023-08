683

O fim do período de férias faz com que o pico das separações ocorra nos meses de março e agosto Freepik/Divulgação



Poucas pessoas prestam atenção em um fato por acharem que é coincidência: os fins de relacionamento no mês agosto. Anualmente, casais famosos e anônimos encerram ciclos da vida a dois nesse mês do ano. O motivo parece contraintuitivo; as férias, o período mais esperado do ano, é o que pode trazer mais problemas para um relacionamento. Entenda.





Ele conta que um estudo da Universidade de Washington mostrou isso: "A pesquisa tem uma amostra significativa de 11 anos, e o resultado apresenta as razões de agosto, e maio, serem os meses do fim dos relacionamentos. O período analisado corresponde à época das férias de verão e inverno na América do Norte, neste fato está o problema".

Os casais com problemas, conforme o espiritualista, enxergam na época de férias a chance de salvar o relacionamento, pois é um período que costuma ser mais leve, longe das obrigações do trabalho e da rotina, fazendo com que fiquem mais abertos a relevar problemas do passado e buscam se reconectar.

Aumento da convivência

"O período de férias aumenta a convivência entre os dois. Por estarem com mais tempo para dedicar um ao outro, planejam atividades juntos. E é nesse momento que tudo pode mudar para o bem do casal, desde que as energias estejam equilibradas, os dois podem se reconectar e reencontrar a felicidade em vez de partirem para o divórcio. Conforme a amostra mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2021, naquele ano, o número de divórcios judiciais concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais chegou a 386,8 mil, com aumento de 16,8% em comparação a 2020".

Maicon Paiva diz que algumas pessoas que usam todo o período de férias para dar uma última chance ao relacionamento, podem acabar desacreditadas e frustradas quando a oportunidade de se reconectar com o parceiro não funciona: "Isso coincide com o fim do período de férias, fazendo com que o pico das separações ocorra nos meses de março e agosto".

Volta à rotina