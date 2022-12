Você sabe como funciona a amarração amorosa?

Qual o objetivo da amarração amorosa?

"O trabalho espiritual é indicado para quem quer ser notado(a) por alguém, para quem não tem mais o amor ao seu lado ou para alguém que busca viver um grande amor. A amarração une corações que deveriam estar juntos, mas que, infelizmente, por influência de energias negativas, não estão, e com foco para o bem, sem prejudicar ninguém".









Você sabe qual o primeiro passo para o trabalho espiritual?

Tudo começa na consulta espiritual. Nela, será possível saber o que fazer para que sua conquista amorosa ocorra de forma concreta. Você obtém respostas para todas as suas dúvidas e consegue ter um melhor direcionamento espiritual.





Independente se for de forma on-line ou presencial, a consulta espiritual dá uma visão ampla sobre o que já ocorreu durante a sua caminhada espiritual, seja nessa ou em vidas passadas. Permite ampliar os reflexos dos dias de hoje e como você pode trabalhar para que seus objetivos fiquem mais fáceis de serem alcançados.





Por que a amarração deve ser somente com um profissional de confiança?

No trabalho de amarração amorosa, os resultados variam de pessoa para pessoa. E é justamente por isso que é preciso cautela e contar com um profissional de confiança. É necessário que o espiritualista tenha ligações diretas com o plano espiritual para que, assim, consiga realizar o trabalho de maneira limpa e definitiva.



O seu trabalho espiritual será direcionado à entidade de luz que, por sua vez, recomendará os materiais a serem utilizados. Dessa forma, durante a consulta, as entidades de luz dão passagem ao seu Trabalho Espiritual ao confirmarem que ele pode ser feito. Depois dessa confirmação, a amarração amorosa é garantida.





Qual o prazo e quais são os efeitos do trabalho espiritual?

Muitos clientes já sentem os primeiros resultados em apenas 24 horas após a amarração amorosa, mas isso não é regra. É importante ter fé, acreditar no trabalho e entender que, se recebeu passagem durante a consulta espiritual, a amarração está garantida. De qualquer forma, os efeitos logo começam a ser sentidos. A pessoa amada começará a pensar com mais frequência em você e, aos poucos, cada pensamento irá amarrar ainda mais seu coração. Todos temos a necessidade da busca pela felicidade e, algumas vezes, só conseguimos encontrar através de um “empurrãozinho”.

Com a amarração amorosa, os obstáculos da relação são tirados de cena e tudo tende a fazer com que o casal se torne mais unido. As vibrações positivas fazem um notar o outro sob a reciprocidade do amor. Ser feliz no amor é a grande missão do trabalho espiritual.





Quais os cuidados com a amarração amorosa?

Se você fizer um trabalho para o mal, utilizando a magia de baixa vibração, a lei do retorno fará com que você tenha problemas no futuro. No Espaço Recomeçar, os rituais são feitos apenas na linha branca, para que a energia espiritual da pessoa amada se encontre à sua, para assim, vocês viverem uma linda história de amor.