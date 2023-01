Lichia: nutricionista explica benefícios e como consumir

(foto: Héctor de la Torre/Pexels)

Com origem na Chia e popular no Brasil, a lichia é composta por nutrientes como fenólicos, antocianinas, flavonoides e minerais como potássio, fósforo, magnésio, além de vitamina C , e possui concentração de antioxidantes que auxiliam no combate à oleosidade, diabetes e protege contra doenças cardiovasculares . A fruta pode ser facilmente encontrada em supermercados ou em casas de produtos naturais, nas formas in natura, enlatados, chás e sucos.Segundo a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista (UNINASSAU), Fabiana Freire, a lichia tem propriedades que ajudam a prevenir doenças no fígado, cardiovasculares, controle da glicemia, combate a obesidade , além da melhora da aparência da pele."A vitamina C e os compostos fenólicos são antioxidantes e ajudam a combater os radicais livres que causam o envelhecimento . Além disso, aumenta a produção de colágeno, essencial para a sustentação da pele, combatendo flacidez e rugas", explica.Por isso, é muito comum encontrar produtos cosméticos a base de lichia no mercado, como hidratantes, esfoliantes e óleos corporais, e ainda sampoo, condicionador, máscaras e finalizadores. "A alimentação e os valores nutricionais refletem na saúde interna e externa. É muito comum que os benefícios sejam visíveis na aparência", comenta.Apesar de todos esses benefícios, é preciso cautela ao consumir a fruta. Ainda de acordo com Fabiana, se ingerida em excesso, pode causar efeitos colaterais. "Pode ocorrer hipoglicemia, com a diminuição dos níveis de açúcar no sangue, e o chá pode causar diarreia ou dor abdominal. Mas esses casos só acontecem com a ingestão exagerada. Por isso, é sempre bom procurar o atendimento de um nutricionista", finaliza.