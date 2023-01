É preciso ter atenção especial com a saúde vascular durante o verão

As altas temperaturas, a desidratação e o consumo de alimentos considerados pouco saudáveis pioram os sintomas vasculares, inclusive elevam o risco de trombose (foto: Pexels/Pixabay )









Conforme a cirurgiã vascular e membro da Comissão de Varizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP), Camila Baumann Beteli, os principais sinais de alerta, que podem corresponder a uma trombose, são dor na perna acompanhada de inchaço que não melhorara com medidas simples, como elevar o membro afetado, e mudança de coloração, com vermelhidão no local dolorido. As altas temperaturas, a desidratação e o consumo de alimentos considerados pouco saudáveis também pioram os sintomas vasculares, inclusive elevam o risco de trombose, formação de coágulos dentro das veias, sendo mais comum nos membros inferiores.Leia também: Brasil tem 113 internações diárias por trombose venosa, diz estudo. Conforme a cirurgiã vascular e membro da Comissão de Varizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP), Camila Baumann Beteli, os principais sinais de alerta, que podem corresponder a uma trombose, são dor na perna acompanhada de inchaço que não melhorara com medidas simples, como elevar o membro afetado, e mudança de coloração, com vermelhidão no local dolorido.

Viagens longas são um fator de risco para a trombose

As viagens longas também são um fator de risco para o desenvolvimento de trombose venosa por causa da redução da mobilidade. Por isso, Camila Baumann Beteli orienta que é preciso evitar longos períodos parados, sobretudo com as pernas para baixo.

Para prevenir problemas vasculares, que possam interromper os momentos de lazer, esperados o ano todo, é aconselhável seguir algumas recomendações:

Ter uma boa alimentação e evitar alimentos muito gordurosos;

Beber bastante água e sucos naturais;

Não exagerar nas bebidas alcoólicas;

Lembrar-se de sempre aplicar protetor solar nas áreas expostas ao sol, e evitar a exposição em horários próximos ao meio-dia;

Movimentar as pernas pelo menos a cada duas horas em viagens longas;

Usar meias elásticas sempre depois de uma avalição e prescrita com a orientação médica;

Ficar atento a qualquer manifestação de doença vascular, como dor e inchaço nas pernas, vermelhidão ou mesmo o aparecimento de vasinhos e varizes;

Consumir alimentos que podem ajudar na circulação como: laranja e outras frutas ricas em vitamina C, gengibre, alho, cúrcuma, salmão, atum, sardinha, melão, melancia, uva, tomate, abacate, nozes e amêndoas.

Tratamento de vasinhos ou varizes

Nesta época, é comum a procura para o tratamento de vasinhos ou varizes diante da preocupação com a aparência das pernas, mas deve-se planejar, já que se limita a exposição ao sol (foto: Letra/Divulgação )





“Nesta época também é muito comum a procura para o tratamento de vasinhos ou varizes, pois as mulheres começam se preocupar com a aparência das pernas, mas o ideal é que o cuidado seja planejado com antecedência, pois a secagem dos vasinhos e o tratamento das varizes, em algumas situações, podem exigir repouso e limitar a exposição ao sol, pelo risco do aparecimento de manchas escuras nas pernas. Hoje em dia, o cirurgião vascular tem uma série de opções minimamente invasivas, como o laser, aplicação de espuma e microcirurgias, que modernizaram muito a técnica, e podem ser uma possibilidade para as pacientes de última hora”, destaca o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo, Fabio H. Rossi.







Altas temperaturas e longas viagens podem provocar situações desagradáveis com a saúde vascular, mas seguindo algumas recomendações é possível aproveitar a estação sem interrupções. Com o aumento das temperaturas, ocorre uma vasodilatação nos vasos sanguíneos (aumentam de tamanho) para que o nosso corpo possa perder calor e não superaquecer. Apesar de este efeito ser benéfico, a vasodilatação provoca também veias mais visíveis e o desenvolvimento das varizes. Portanto, no verão, as doenças venosas tendem a piorar, e a estimativa é que aumentam de 20 a 30%. As mulheres são mais suscetíveis pelo fator hormonal e costumam sofrer mais com inchaços e dores nas pernas, num percentual maior que os homens. As pessoas com varizes também podem desenvolver manchas na perna, conhecidas como dermatite ocre, que se intensificam com a exposição ao sol.A cirurgiã vascular reforça que os cuidados precisam ser intensificados para quem já tem alguma alteração vascular, sendo importante passar por uma avaliação antes do início das férias.Mesmo para a população mais jovem, também é preciso ter atenção aos sintomas, sobretudo para quem possui histórico familiar de doenças vasculares. O checape é fundamental, pois ajuda a prevenir doenças graves e fatais, que às vezes são assintomáticas no início, como hipertensão, diabetes, aterosclerose (placas de gordura na circulação), infarto, AVC e aneurismas. Estas doenças são identificadas em exames simples e pouco invasivos, como o próprio exame físico, exames de sangue e exames de doppler (ultrassom da circulação).