'Voltei a ser virgem e quero viver o primeiro amor de novo', diz influencer

683

A influencer Julia Medeiros sofre dismorfia corporal e já realizou outros procedimentos para mudar o corpo (foto: Reprodução/Instagram)

A influencer Julia Medeiros, também conhecida como a Kylie Jenner brasileira, realizou recentemente uma cirurgia a fim de recuperar a virgindade . Ela também sofre de dismorfia corporal , já realizou outros procedimentos para mudar o corpo e diz ter gastado cerca de R$ 51 mil para reconstruir o hímen . Após se submeter à cirurgia, seu objetivo é encontrar um relacionamento perfeito. "Voltei a ser virgem e quero viver o primeiro amor de novo", declara.A jovem conta que não se relacionou com muitos homens, mas já se decepcionou com a maioria deles e quis esquecer as pessoas com quem teve relações sexuais antes de realizar a reconstrução. "Já fui enganada, me arrependi e hoje busco um relacionamento real e clichê", diz. Para Julia, embora tenha passado por momentos que não gosta de lembrar, os romances de cinema podem acontecer. "Todo mundo merece um amor verdadeiro. Estou disposta a sentir o frio na barriga do primeiro encantamento e me entregar de verdade."Com 22 anos, Julia já realizou quatro cirurgias, duas lipoaspirações e um face lifting, além da reconstrução do hímen. Ela afirma que, se achar que é necessário mudar algo mais em seu corpo, não há empecilhos. "Sei que já passei por alguns problemas relacionados à comparação e às vezes me vejo obcecada pela perfeição, mas também mudo porque gosto", comenta a jovem, que fala ainda que imagina ser alvo de chacota por tornar público o seu desejo de encontrar o primeiro amor de novo, mas tenta ficar longe de comentários negativos."Estou seguindo o meu coração e as minhas vontades. Espero muito encontrar um homem sincero, carinhoso e que me faça me sentir dentro da cena de um filme. Vou me entregar de verdade, como fiz quando ainda era adolescente."