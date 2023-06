COVID: sêmen de homens que tiveram a doença tem queda de qualidade

683

Estudo mostrou que a qualidade do sêmen é afetada a curto prazo depois de uma infecção por COVID, mas nenhuma pesquisa seguiu homens por um longo período de tempo (foto: Thomas Breher/ Pixabay)





Um estudo apresentado nesta segunda-feira (26/6) na 39ª reunião anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia aponta que mais de três meses após sofrer uma infecção leve por COVID-19, os homens têm concentrações de esperma mais baixas e menos espermatozoides capazes de nadar.









O professor Núñez-Calonge e seus colegas observaram que, em alguns homens atendidos em clínicas na Espanha para tratamento de reprodução assistida, a qualidade do sêmen era pior após a infecção por covid-19 do que antes da infecção, embora eles tivessem se recuperado e a infecção fosse leve. Então eles decidiram investigar se a doença havia influenciado na queda da qualidade.





“Houve estudos anteriores que mostram que a qualidade do sêmen é afetada a curto prazo após uma infecção por COVID, mas, até onde sabemos, nenhum que tenha seguido homens por um longo período de tempo”, afirmou ele.

“Presumimos que a qualidade do sêmen melhoraria assim que novos espermatozoides fossem gerados, mas não foi o caso. Não sabemos quanto tempo pode levar para a qualidade do sêmen ser restaurada e pode ser que a COVID-19 tenha causado danos permanentes, mesmo em homens que sofreram apenas uma infecção leve. Como leva aproximadamente 78 dias para criar um novo esperma , parecia apropriado avaliar a qualidade do sêmen pelo menos três meses após a recuperação do COVID-19”, completou o cientista.

O estudo

Entre fevereiro de 2020 e outubro de 2022, os pesquisadores recrutaram 45 homens que frequentavam seis clínicas reprodutivas na Espanha para o estudo. Todos tinham diagnóstico confirmado de COVID-19 leve e as clínicas tinham dados de análises de amostras de sêmen coletadas antes de os homens serem infectados.





Outra amostra de sêmen foi coletada entre 17 e 516 dias após a infecção. A idade média dos homens era de 31 anos, e o tempo decorrido entre as amostras pré e pós-COVID era de 238 dias. Os pesquisadores analisaram todas as amostras coletadas até 100 dias após a infecção e, em seguida, analisaram um subconjunto de amostras coletadas mais de 100 dias depois.





Eles encontraram uma diferença estatisticamente significativa no volume do sêmen (queda de 20% de 2,5 para 2 mililitros), concentração de esperma (queda de 26,5% de 68 para 50 milhões por ml de ejaculado), contagem de espermatozoides (queda de 37,5% de 160 para 100 milhões por mililitro de sêmen), motilidade total, ou seja, ser capaz de se mover e nadar para frente (redução de 9,1% de 49% para 45%) e número de espermatozoides vivos (redução de 5% de 80% para 76%).





O professor Núñez-Calonge aponta que a motilidade e a contagem total de esperma foram os mais severamente afetados. Metade dos homens teve contagens totais de esperma 57% menores após a COVID-19 em comparação com suas amostras pré-COVID. A forma do esperma não foi significativamente afetada.





Quando os pesquisadores analisaram o grupo de homens que forneceram uma amostra mais de 100 dias após a covid, eles descobriram que a concentração e a motilidade do esperma ainda não haviam melhorado com o tempo.





“O efeito contínuo da infecção por covid na qualidade do sêmen neste período posterior pode ser causado por danos permanentes devido ao vírus, mesmo em infecções leves. Acreditamos que os médicos devem estar cientes dos efeitos prejudiciais do vírus SARS-CoV-2 na fertilidade masculina. É particularmente interessante que essa diminuição na qualidade do sêmen ocorra em pacientes com infecção leve por covid, o que significa que o vírus pode afetar a fertilidade masculina sem que os homens apresentem sintomas clínicos da doença”, disse Núñez-Calonge.





Sabe-se que o vírus SARS-CoV-2 pode afetar os testículos e o esperma, mas o mecanismo ainda é desconhecido. O professor Núñez-Colange diz que a inflamação e os danos ao sistema imunológico observados em pacientes com covid longo podem estar envolvidos.

“O processo inflamatório pode destruir as células germinativas, infiltrando-se nos glóbulos brancos envolvidos no sistema imunológico, e reduzir os níveis de testosterona, afetando as células intersticiais que produzem o hormônio masculino”, afirmou.





“Deve-se mencionar que o comprometimento dos parâmetros do sêmen pode não ser devido a um efeito direto do vírus SARS-CoV-2 . É provável que haja fatores adicionais que contribuem para a diminuição dos parâmetros espermáticos a longo prazo, mas cuja identidade é atualmente desconhecida. Além disso, não medimos os níveis hormonais neste estudo: alterações intensas na testosterona, um fator importante envolvido na saúde reprodutiva masculina, foram relatadas anteriormente em pacientes do sexo masculino infectados com COVID", completou.





Os pesquisadores planejam continuar estudando os homens para medir a qualidade do sêmen e o status hormonal ao longo do tempo. Eles acreditam que deveria haver mais pesquisas sobre as funções reprodutivas dos homens após a infecção por COVID para ver se a fertilidade é afetada temporária ou permanentemente.