Nova variante da covid-19: riscos, sintomas e tratamento da arcturus

Nova variante da covid-19, a cepa arcturus (XBB.1.16) tem preocupado especialistas. Considerada a responsável pelo aumento dos casos da doença ao redor do mundo, o vírus foi identificado em mais de 30 países e classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de interesse.

Conjuntivite está entre os sintomas da cepa arcturus

O especialista David Urbaez, referência técnica distrital de infectologia da Secretaria de Estado de Saúde, explica que a classificação se dá pela nova variante ser "uma sublinhagem da ômicron, que chegou após uma ampla vacinação e uma ampla disseminação do vírus até dezembro de 2022. As mudanças são o que chamamos de mutações pontuais nas diferentes estruturas do vírus".“Claro que quando você evolui nessa sublinhagem, você vai agregando fatores de transmissibilidade. O nosso sistema imunológico já tem informações bastante aprimoradas em como montar uma resposta para se defender desse vírus. É por isso que é cada vez menos provável o desenvolvimento de quadros graves e de registro de óbitos”, completa Urbaez.

Identificada pela primeira vez na Índia, a cepa arcturus causa sintomas incomuns aos infectados: em crianças costuma causar conjuntivite. Além da condição que afeta os olhos, os outros sintomas são conhecidos pelos médicos e pela população, como febre e tosse.



Como explica Vinícius Kniggendorf, especialista em retina do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), apesar de todas as variantes do covid serem capazes de causar conjuntivite, "esta nova cepa, a arcturus, vem demonstrando a conjuntivite como sintoma comum, especialmente em crianças. Ela causa uma conjuntivite viral, cujos principais sintomas são olho vermelho, secreção esbranquiçada, coceira, inchaço palpebral e ardência”.



O oftalmopediatra Tiago Ribeiro, do Visão Hospital de Olhos, explica sobre os riscos da arcturus em crianças e diz que toda irritação ocular deve deixar os pais atentos.



"Se o olho estiver irritado, o paciente se queixando de dor, coceira ou ardência, é necessário levar imediatamente a uma emergência oftalmológica. A conjuntivite viral, como o caso do arcturus, pode estar ou não associada a outros sintomas, como espirro, tosses. Caso confirmado a infecção por covid orientamos os pais para evitar contato com pessoas do grupo de risco como idosos e imunossuprimidos."



Para os casos de conjuntivite, Vinícius Kniggendorf diz que tratamento é sintomático. "Infelizmente não temos um antiviral específico para covid-19. Portanto, os sintomas de irritação são tratados com colírios lubrificantes, compressas geladas e nos casos mais graves pode ser avaliado o uso associado de colírio corticoide, que deverá sempre ser prescrito por oftalmologista"

Cepa arcturus no Brasil

O primeiro caso da arcturus no Brasil foi confirmado em 1º de maio, na cidade de São Paulo. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a vítima foi um homem de 75 anos, acamado e com comorbidades, que apresentou os sintomas de síndrome gripal e febre persistente desde dia 7 de abril.



No dia 4 de maio, foi registrado na Bahia o segundo caso da variante arcturus no país. A paciente, uma mulher de 70 anos, morreu. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).