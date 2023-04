Câncer: 70% das mulheres em tratamento são abandonadas por parceiro

Cuidado entre parceiros durante o tratamento é essencial para a recuperação do paciente (foto: Freepik)

Na última semana, a cantora Preta Gil anunciou o fim do seu casamento após rumores de infidelidade do esposo. Preta, que atualmente está em um tratamento contra um câncer no intestino, agora faz parte de uma estatística divulgada pela. De acordo com o órgão,das mulheres diagnosticadas com câncer lidam com o abandono do parceiro durante o tratamento.De acordo com o André Kot, cuidar da parceira enquanto ela enfrenta a doença é fundamental para o tratamento. O médico pontua que, o abandono, pode fragilizar a mulher durante o enfrentamento do câncer pelo abalo emocional."O câncer, quando descoberto precocemente, tem grandes chances de cura. Nesse processo, ter apoio é fundamental. Enfrentar o câncer é uma missão muito dolorosa. Se no meio desse enfrentamento há uma separação, pode comprometer a saúde mental da paciente, que já está debilitada por causa da doença", comentou."Normalmente, quando é iniciada a quimioterapia, a mulher pode perder os cabelos. Isso mexe com a autoestima. O que esperamos dos parceiros dessas pacientes é que compreendam o momento delicado e saibam dar o apoio necessário, porque isso é importante para o resultado do tratamento", completou.Ainda de acordo com o médico André Kot, buscar ajuda de umpode ajudar a enfrentar essa fase. Ele ressalta que, o tratamento contra o câncer, exige bastante tanto da paciente, como dos que estão ao redor da pessoa. Por isso, é válido que a família também tenha"Nós sabemos que um tratamento contra uma doença tão severa não é algo simples de enfrentar, mas, se há apoio de um profissional de saúde mental esse caminho pode se tornar mais leve. Quimioterapia ou radioterapia mexem com toda a estrutura familiar. Mas, é importante frisar que a paciente deve saber que é amada, e se sentir acolhida no núcleo familiar", concluiu.