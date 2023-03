Engolir sêmen diminui chances de aborto espontâneo, diz estudo

(foto: Pixabay)





Um novo estudo publicado no Journal of Reproductive Immunology aponta que engolir o sêmen do parceiro, após o sexo oral durante a gravidez, reduz as chances de mulheres sofrerem um aborto espontâneo. Segundo o estudo de um grupo de pesquisadores da Leiden University Medical Center, na Holanda, o sistema imunológico das mulheres grávidas que ingerem o sêmen fica fortalecido, oferecendo maiores chances de o feto se desenvolver de forma saudável





O estudo explica que isso ocorre porque o sêmen contém proteínas e hormônio do corpo do homem que podem auxiliar o organismo da mulher a ter mais tolerância a outros males por meio da absorção que acontece no intestino.









"A exposição oral ao sêmen parece influenciar o resultado da gravidez de maneira positiva. Resultados sugerem associação entre quanto menos sexo oral mulheres praticam, maior é a ocorrência de abortos", aponta o estudo.







A pesquisa foi feita a partir da comparação do histórico sexual e de gestação de 234 mulheres. Dessas, 97 tinham sofrido aborto recorrente, ou seja, três ou mais consecutivos.