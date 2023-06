Urologista defende que homens devem urinar sentados para maior eficácia

683

Diferenças culturais influenciam no momento do homem urinar sentado ou em pé (foto: Freepik)

Urinar é uma atividade diária e essencial, mas a maioria dos homens não realiza esse ato da forma mais adequada, conforme defende um respeitado urologista. Gerald Collins, cirurgião de urologia no Hospital Alexandra de Cheshire, Inglaterra, declarou ao periódico The Telegraph que os homens deveriam se sentar para urinar. Entretanto, um estudo recente do instituto YouGov, envolvendo mais de 7 mil homens de 13 nações, revelou que muitos não adotam essa postura.









O estudo também destacou diferenças culturais interessantes. Na Alemanha, quase 40% dos homens sempre se sentam para urinar, enquanto nos Estados Unidos esse índice é de apenas 10%. Devido a questões de higiene, muitos banheiros públicos alemães exibem placas solicitando que os homens não urinem de pé.









LEIA MAIS: Aplicativo ajuda no tratamento da incontinência urinária Segundo Collins, os alemães estão mais alinhados com a postura correta entre os países analisados. Uma pesquisa da Universidade de Leiden, na Holanda, concluiu que urinar sentado pode ser benéfico por permitir um esvaziamento mais rápido e completo da bexiga . O urologista explica que, nessa posição, os músculos da pélvis e da coluna ficam totalmente relaxados, facilitando o processo de urinar.





Além disso, Collins ressalta que urinar sentado pode trazer mais benefícios aos homens conforme envelhecem, devido a um distúrbio chamado hiperplasia prostática benigna (HPB), que afeta a maioria dos homens com o passar do tempo. A HPB ocorre quando há um aumento da próstata e do tecido circundante, comprimindo a uretra e dificultando a passagem de urina. Homens com esse distúrbio podem desenvolver cálculos na bexiga, infecções no trato urinário e até problemas renais se a bexiga não for esvaziada completamente.