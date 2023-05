Aparelho cirúrgico para próstata beneficia recuperação do paciente

(foto: Correio Braziliense/Reprodução)

Recentemente, a equipe de urologia do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Região Leste de Minas Gerais, no Vale do Aço, comandada pelo Dr. Lipe de Mello Alvim, realizou a técnica em um paciente, 75 anos, com hiperplasia prostática benigna (HPB) ou crescimento benigno da próstata , que usava anticoagulantes e com estreitamento de próstata.“Estamos muito felizes em proporcionar mais qualidade de vida e tratamentos inovadores à população. Essa é uma técnica muito moderna e segura que traz grandes benefícios. Outra vantagem é que os pacientes que usam anticoagulantes não precisam suspender a medicação para a cirurgia”, pontuou o urologista Lipe Melo Alvim.



O laser demonstrou ser igual em termos de eficácia na melhora dos sintomas, mas com benefícios em termos de recuperação pós-operatório e menor risco de complicações.



Minimamente invasiva, a cirurgia traz inúmeras vantagens. Entre elas, o urologista Lipe destaca: menor risco de sangramentos, menor tempo de internação hospitalar (na maioria das vezes o paciente tem alta no mesmo dia), menos efeitos colaterais para pacientes com doenças renais crônicas, menor risco de lesão da uretra, melhor recuperação no pós-operatório e retorno mais rápido às atividades.



Evelhecimento natural



Localizada abaixo da bexiga, a próstata é uma glândula masculina que envolve a uretra e é responsável pela produção de boa parte do líquido que compõe o sêmen. A glândula é do tamanho de uma noz em homens jovens e aumenta com a idade. Ela chega a dobrar de tamanho durante a adolescência e continua a crescer ao longo da vida.



Um dos sinais do envelhecimento natural masculino é a doença conhecida como hiperplasia prostática benigna (HPB), ou crescimento benigno da próstata.



A doença é mais comum após os 50 anos de idade e pode causar o mal funcionamento do sistema urinário. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia, estima-se que 50% dos homens apresentam algum grau da HPB após os 50 anos e mais de 30% deles necessitarão de tratamento durante a vida.



A HPB afeta cerca de 25% dos homens na faixa etária entre 40 e 49 anos. Entre 70 e 80 anos, esse índice pode chegar a 80%. Se não for tratada a próstata aumentada pode provocar também sérios problemas na bexiga ou nos rins.



Inicialmente o tratamento é feito com o uso de medicamentos, porém, aqueles pacientes que não apresentam boas respostas são encaminhados para a cirurgia. Um dos procedimentos mais modernos e tecnológicos para pacientes com HPB é a ressecção endoscópica com fibra de laser greenlight.



A cirurgia é feita pelo canal da urina e utiliza a tecnologia de luz laser de alta potência combinada com fibra ótica para vaporizar o tecido prostático que provoca obstrução do canal urinário.



