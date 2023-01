Laser genital: aliado na recuperação da autoestima feminina

A médica ginecologista Marina Chagas Sales diz que a luz do laser atinge camadas profundas na pele, restabelecendo a função das células que produzem o colágeno (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Ao longo da vida, o corpo da mulher passa por inúmeras transformações e, quando se trata de saúde íntima, é importante atenção especial. E o laser íntimo é a tecnologia disponível que vai auxiliar nesse cuidado para garantir saúde e qualidade de vida. Sem muita divulgação, ele promove inúmeros benefícios e atua no combate a uma série de condições ligadas à vulva e à vagina. Portanto, se tornou um aliado das mulheres, uma ferramenta a mais para contribuir para a confiança, autoestima e o bem-estar delas.





Marina conta que o laser genital é aplicado no interior da vagina e na parte externa da vulva, incluindo introito vaginal e da uretra, pequenos e grandes lábios genitais. “Seu uso endovaginal tem o objetivo de corrigir o ressecamento vaginal e a perda de urina . Externamente, ele trata a fragilidade da pele que sangra e dói na relação sexual, melhora da libido, do prurido crônico e clareamento da pele da vulva. A melhora da libido se deve à melhora da fragilidade da pele e ao aumento da vascularização do clitóris”.

Não há limitação de idade, basta existirem sinais ou sintomas que justifiquem o tratamento (...) No meu consultório, já tratei pacientes de 28 a 88 anos Marina Chagas Sales, ginecologista, especialista em colposcopia, videocirurgia, histeroscopia e laser digital



A ginecologista destaca que existe também benefício para tratar flacidez vaginal, situação na qual há a percepção de entrada de ar na vagina durante a relação sexual, os chamados “flatos vaginais”. “Além disso, no pós-parto, a mulher pode perceber a vagina larga e o laser pode ser programado para reverter essa situação, dando firmeza à região.”

De acordo com a médica, o laser é útil para todas as mulheres que querem recuperar a parte íntima de sua feminilidade: “Não há limitação de idade, basta existirem sinais ou sintomas que justifiquem o tratamento. As pacientes mais jovens conseguem bons resultados em menor tempo. No meu consultório, já tratei pacientes de 28 a 88 anos”.





Segurança e contraindicações

Marina Chagas Sales enfatiza que o tratamento com o laser é seguro, sendo escassas as contraindicações. “Basta estar com o exame de prevenção em dia, ausência de infecções genitais e não estar menstruada nem grávida no dia da sessão. É recomendável suspender o uso de anti-inflamatórios durante o tratamento”.

A ginecologista destaca que a maioria das pacientes procura o tratamento ao perceber alterações decorrentes da queda hormonal, em idade próxima da menopausa. “A falta de hormônio influencia no declínio da adequada produção de colágeno, o que faz com que a pele da vulva fique cada vez mais flácida é frágil. Progressivamente, a vagina vai ficando mais seca, sem lubrificação. Surge sintoma de dor na relação, sendo frequente traumatismo e sangramento no intercurso sexual.”

Rejuvenescimento íntimo A ginecologista explica que a falta de hormônio também favorece a perda de qualidade do colágeno que sustenta a bexiga e a uretra, deixando essas estruturas mais fracas. Assim, a incontinência urinária fica mais fácil de ocorrer em A ginecologista explica que a falta de hormônio também favorece a perda de qualidade do colágeno que sustenta a bexiga e a uretra, deixando essas estruturas mais fracas. Assim, a incontinência urinária fica mais fácil de ocorrer em pacientes pós-menopausa : “A luz do laser atinge camadas profundas na pele, restabelecendo a função das células que produzem o colágeno: os fibroblastos. Essas células não trabalham bem sem hormônio. No tratamento, ocorre espessamento progressivo da mucosa, voltando ao estado normal, como antes da menopausa. Esse espessamento é comprovado por estudos com biópsia da vagina antes e depois do tratamento. Por isso, alguns chamam o laser de rejuvenescimento íntimo”.



A incontinência urinária afeta muitas mulheres e causa isolamento social, baixa-autoestima e constrangimento. Segundo Marina Chagas, a perda de urina é um sintoma desconfortável apresentado por mulheres de várias idades, mesmo anos antes da menopausa. “Certamente, há comprometimento da autoestima, podendo levar ao isolamento social. O laser está indicado para os casos leves a moderados de incontinência urinária, com elevada taxa de satisfação no controle do sintoma.”



Vale confirmar que o laser genital é somente para mulheres, não havendo aplicação para o público masculino. E o protocolo é fazer três sessões do laser, uma por mês. “É esperado que seu efeito dure por um ano a um ano e meio. Então, é indicada uma sessão única anual para manter o efeito”, conta a ginecologista. E saiba que o laser é feito com ponteiras internas e externas que conduzem uma luz infravermelha até os tecidos. A energia para cada momento e para cada paciente é individualizada e programada com segurança no visor do aparelho. A cada etapa, o epitélio vai ficando mais espesso, elástico e resistente, levando ao fortalecimento da vulva, uretra e vagina.

O custo

Marina Chagas Sales conta que o laser é aplicado em consultório, com o uso de anestésico tópico, o que torna confortável a aplicação. “É um tratamento seguro e os riscos mais importantes são de ordem estética. Como tudo em medicina, não há garantia de sucesso, mas estudos apontam resultados excelentes para o ressecamento genital e a perda de urina leve a moderada. Trato em meu consultório desde 2019 e observei melhora importante do exame genital das pacientes. Muitas pararam de perder urina e voltaram a ter relação sexual sem dor desde a primeira sessão.”

Líquen escleroso

A ginecologista lembra ainda que uma condição pouco conhecida pelas mulheres também é tratada pelo laser. Trata-se do líquen escleroso: “Nessa doença, a porção de pele acometida vai ficando progressivamente mais espessa, decorrente do ato de coçar que ela provoca. Ocorre alteração de cor, geralmente formando placas brancas. As pacientes confundem com vitiligo . Costuma acometer regiões da vulva, como os grandes e pequenos lábios e o introito vaginal. Trata-se de uma patologia não transmissível, de causa desconhecida, provavelmente autoimune. Seu desconforto para a mulher é grande, levando a prurido vulvar intenso e alterações da anatomia local”.

Ações do laser genital

Perda de urina Ressecamento vaginal Aliado diante das alterações decorrentes da queda hormonal, principalmente com a proximidade da menopausa Melhora da libido Trata do líquen escleroso, doença que pode acometer regiões da vulva Reabilitação pós-parto para tratar frouxidão vaginal Melhora a elasticidade Atua na atrofia ou flacidez da vagina e da vulva, entre outros.

Infelizmente, o laser genital é um tratamento de alta tecnologia, não coberto ou reembolsado pelos planos de saúde e também não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a médica, em Belo Horizonte, o preço por sessão varia entre R$ 1.500 a R$ 2.000. “Trata-se de um investimento em melhoria da qualidade de vida.”