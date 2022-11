Harmonização íntima: quais os benefícios para a saúde da mulher?

A harmonização íntima tem como objetivo aumentar a autoestima e o bem-estar, que refletem na vida das mulheres (foto: Anh Ngo/Pixabay )

É inegável a rapidez dos avanços na área da beleza e saúde da mulher. Agora chegou a vez de, não somente o embelezamento, mas também os cuidados com a saúde da região íntima feminina, que, com o passar dos anos, também envelhece.A partir dos 40 anos, a região genital feminina começa a apresentar certa flacidez e redução de volume dos grandes lábios, deixando os pequenos lábios aparentes. Em alguns casos, ocorre o escurecimento da pele da região vulvar e da virilha. Muitas vezes, aparecem áreas de foliculites na região dos pelos pubianos, assim como atrofia do canal vaginal, que se torna mais flácido e com redução da sua lubrificação. Também pode surgir certa incontinência urinária aos pequenos esforços, como pegar peso ou tossir. E a mulher pode se sentir incomodada ainda pelo enfraquecimento do assoalho pélvico.