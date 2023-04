SUS recruta voluntários para estudo sobre câncer de próstata

Campanha para conscientização do câncer de próstata (foto: Reprodução da Internet Pexels)

Mário Penna, de BH

Sobre o projeto

PROADI-SUS

Iniciativa em parceria com o Ministério da Saúde, conduzida pelo Hospital Moinhos de Vento, incentiva um tratamento menos invasivo e seguro em pacientes com câncer de próstata de baixo risco no SUSO Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde, está recrutando voluntários para participar de um estudo sobre o câncer de prostata.Leia também: Câncer de próstata tem novo tratamento com radioterapia reduzida O objetivo dos pesquisadores é reduzir as intervenções desnecessárias ao minimizar eventos adversos e sequelas dos tratamentos. A iniciativa faz parte de uma estratégia batizada de de vigilância ativa, recurso cinetífico ainda pouco indicado no BrasilO estudo será conduzido pelo Hospital Moinhos de Vento. O projeto VigiaSUS está recrutando cerca de 200 participantes em todo o Brasil, entre 18 e 78 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata realizado nos últimos 12 meses, com toque retal com doença localizada, exame de PSA menor que 10 ng/ml e biópsia prostática com Escore de Gleason menor ou igual a 6.Podem participar do estudo pacientes da rede pública atendidos nos centros de saúde localizados nos municípios de Barretos (SP), Belo Horizonte (MG), Espírito Santo (ES), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Rio Grande (RS), Pelotas (RS), Curitiba (PR) e Osasco (SP), entre outros em avaliação. Para isso, basta entrar em contato pelos telefones indicados no final deste texto. ( confira a lista abaixo. Entre os hospitais selecionados, está o Hospital Mário Penna, com sede na capital mineira).Iniciado em 2022, o projeto conta com a participação de cerca de 15 centros de tratamento oncológico do SUS em todas as regiões do país, que recebem suporte da equipe médica do PROADI-SUS para a implantação de um protocolo assistencial de vigilância ativa. Nesse acompanhamento, os pacientes são avaliados por exame clínico, PSA, ressonância multiparamétrica de próstata e biópsia prostática, podendo-se evitar ou postergar tratamentos radicais em pacientes com câncer menos agressivo."A otimização e o direcionamento do tratamento conservador para os casos de menor ameaça liberam vagas a pacientes com doença mais grave e possibilita um tratamento mais ágil para os pacientes com outros tumores, como pulmão e mama, que têm maior tempo de espera para a realização de intervenções e, muitas vezes, perdem vagas por ficarem atrás de cirurgias que não são urgentes", afirma o Dr. Pedro Isaacsson, Head de pesquisa clínica e líder da iniciativa no Moinhos de Vento.Vinculado ao objetivo número 1 do Plano Nacional de Saúde, que visa promover a ampliação da oferta de serviços de atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais, o VigiaSUS busca avaliar os desfechos de uma coorte de pacientes com câncer de próstata de baixo risco acompanhados pela estratégia de vigilância ativa através de um protocolo assistencial no SUS.Os objetivo são: incentivar e coletar dados de uma estratégia com potencial de diminuir em até 50% o número de intervenções por prostatectomias e/ou radioterapia em pacientes com câncer de próstata de risco favorável; realizar análise de custo-efetividade da estratégia de VA em relação à cirurgia e radioterapia; avaliar os desfechos oncológicos, qualidade de vida, diferenças étnico-raciais e aspectos econômicos; "O intuito é alocar melhor os recursos a quem precisa e, para isso, estamos trabalhando com os dados relacionados ao mundo todo, aplicando uma abordagem inovadora e eficaz no SUS", conclui Isaacson.O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROADI-SUS, foi criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde. Hoje, o programa reúne seis hospitais sem fins lucrativos que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, BP -- A Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCor, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio-Libanês.Os recursos do PROADI-SUS advém da imunidade fiscal dos hospitais participantes. Os projetos levam à população a expertise dos hospitais em iniciativas que atendem necessidades do SUS. Entre os principais benefícios do PROADI-SUS, destacam-se a redução de filas de espera; qualificação de profissionais; pesquisas do interesse da saúde pública para necessidades atuais da população brasileira; gestão do cuidado apoiada por inteligência artificial e melhoria da gestão de hospitais públicos e filantrópicos em todo o Brasil. Para mais informações sobre o Programa e projetos vigentes no atual triênio, acesse o portal PROADI-SUS.Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes -- HUCAM Vitória (ES)Hospital do Câncer de Barretos - Hospital de Amor -- Barretos (SP)Hospital Mario Penna -- Belo Horizonte (MG)Hospital Santa Izabel -- Salvador (BA)Oncocentro/Hospital São Carlos -- Fortaleza (CE)Hospital Universitário - FURG -- Rio Grande (RS)Hospital Escola da UFPEL -- Pelotas (RS)Hospital Erasto Gaertner -- Curitiba (PR)Hospital Nossa Senhora da Conceição -- Porto Alegre (RS)