Entenda por que o câncer de Oscar Maroni é perigoso

Muitos pacientes sentem vergonha de revelar à conhecidos o diagnóstico de câncer de próstata. (foto: Internet/Divulgação)

O câncer de próstata quando é descoberto em estágio inicial e ainda sem sintomas, tem 90% de chance de cura. Já quando os sintomas surgem, em 95% dos casos o câncer já está em estado avançado, sendo mais difícil de ser curado, aponta a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Esse é o caso de Oscar Maroni, empresário da noite paulistana. Aos 71 anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e vai passar por cirurgia ainda este mês.

No Brasil, esse câncer é o segundo mais comum entre os homens, somente atrás do câncer de pele não-melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram diagnosticados cerca de 65.840 casos de tumores só em 2021. E no mundo, os casos de podem aumentar em aproximadamente 80% até 2040, segundo uma investigação liderada pelo Instituto Vencer o Câncer.

O urologista Carlos Vaz alerta sobre o perigo desse tipo de câncer: "O câncer de próstata é completamente silencioso e sem sintomas na sua fase inicial. Quando descoberto precocemente, o tratamento é curativo na maioria das vezes. A única maneira de fazer diagnóstico precoce é pelo check up", ressalta o médico, que também é mestre em oncologia.

Leia também: Os sintomas do câncer de esôfago que não podemos ignorar