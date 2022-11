Cirurgia robótica: saiba da eficácia no combate ao câncer de próstata

O médico uro-oncologista, Renato Corradi, diz que a cirurgia robótica é minimamente invasiva e oferece alta taxa de cura em determinados estágios do câncer de próstata (foto: Arquivo Pessoal) Especialista em cirurgia robótica, Renato Corradi, médico uro-oncologista treinado no Memorial Sloan Kettering Cancer Center , em Nova York (EUA), urologista da Rede MaterDei, Biocor, Instituto Mario Penna/Luxemburgooutor, doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), responde as principais dúvidas sobre eficácia do procedimento no combate ao câncer de próstata, que ganha ainda mais luz neste Novembro Azul







O cirurgião vai trabalhar pela mesma ótica da laparoscópica. A diferença é que na robótica, ele consegue enxergar as estruturas do corpo aumentadas e em 3D. Além disso, as pinças do robô têm articulações, o que ajuda a mimetizar os movimentos da mão humana. Renato Corradi, que trouxe toda uma expertise para medicina mineira e é referência em cirurgia robótica, destaca que a cada dia é mais indicada para o tratamento do câncer de próstata.



Acompanhe a entrevista:





Como a cirurgia robótica pode ser uma grande aliada do combate, prevenção, tratamento e cura deste tipo de câncer?





A cirurgia robótica é uma via de tratamento para o câncer de próstata. Ela é feita de forma minimamente invasiva, utiliza-se de materiais e pinças muito delicadas, além de visão aumentada e em 3D das estruturas. Tudo isso tende a oferecer melhores resultados funcionais ao paciente, além de uma alta taxa de cura em determinados estágios da doença. Acredito que isso tudo incentiva o paciente a tentar fazer o diagnóstico precoce e tira um pouco do medo de ele ser submetido a um tratamento cirúrgico, aumentando a aceitação ao tratamento.





O investimento e o aprendizado da prática da cirurgia robótica, fazendo com que ela possa escalar e ser menos custosa aos planos e pacientes, pode ser uma forma sustentável de gerar prevenção ao sistema de saúde?





A cirurgia robótica, por ser mininamente invasiva, está associada à menor dor no pós-operatório e menor sangramento intra-operatório. Isto diminui as taxas de complicações e internações hospitalares, diminuindo os custos com estes fatores. Além disso, em longo prazo, os benefícios funcionais proporcionados também podem baixar os custos relacionados ao tratamento das complicações do câncer de próstata.

Qual é o principal perfil (ou o tipo de intervenção cirúrgica) que o robô é capaz de promover de uma forma mais segura, eficiente e menos agressiva ao paciente?



O robô é capaz de fazer qualquer tipo de cirurgia laparoscópica, com a vantagem de ter pinças articuladas que mimetizam os movimentos da mão humana (foto: Arquivo Pessoal)







O robô é capaz de fazer qualquer tipo de cirurgia laparoscópica, com a vantagem de ter pinças articuladas que mimetizam os movimentos da mão humana. A cirurgia robótica é utilizada amplamente em todo o mundo, e seu papel é muito bem estabelecido na urologia. Uma das doenças mais prevalentes desta especialidade é o câncer de próstata, que pode se manifestar de maneira grave e ameaçar a vida dos pacientes. No tratamento, muitas vezes, é necessário fazer a retirada da próstata do paciente, o que pode afetar a sua função sexual e ocasionar incontinência urinária — e esses efeitos podem ser diminuídos com o uso da robótica.





Sobre o Novembro Azul, qual a real importância da conscientização?





A campanha Novembro Azul é uma iniciativa mundial e visa conscientizar as pessoas sobre a necessidade do screening (triagem) do câncer de próstata. Este é um câncer prevalente nos homens e, quando diagnosticado em estágios iniciais, pode ter uma chance de cura de quase 100%. Além disso, o Novembro Azul incentiva a população masculina a procurar um médico e conversar sobre problemas que atrapalham a sua saúde. É uma oportunidade de se avaliar outras condições médicas prevalentes que impactam na qualidade e sobrevida da população em geral.





Qual o efeito da precisão da cirurgia robótica?





Uma das vantagens mais marcantes da cirurgia robótica é a capacidade que a tecnologia tem de preservar outras áreas que não necessariamente têm envolvimento com o procedimento, mas que, em uma cirurgia manual, podem acabar sendo prejudicadas. Quando falamos em uma cirurgia para retirar um nódulo cancerígeno, por exemplo, vamos retirar a doença, entretanto, existem estruturas ao redor que acabam sendo danificadas. Com a robótica, conseguimos uma precisão maior ao atacar diretamente o problema com menos efeitos colaterais.