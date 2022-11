Câncer de próstata: aplicativo auxilia homens com incontinência urinária

Aplicativo está disponível para o sistema operacional Android (foto: Freepik/Divulgação)

No âmbito da saúde do homem, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais afeta o gênero, e para cada ano do triênio 2020-2022, estima-se que ocorrerão 65.840 mil casos novos no Brasil. Pensando nisso, com o objetivo apoiar e auxiliar no tratamento de homens que apresentam incontinência urinária (IU) após a cirurgia de prostatectomia radical, principal tratamento para o câncer de próstata localizado, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal de Goiás (UFG) criaram o aplicativo IUProst.

Foi desenvolvido durante a pesquisa de mestrado da enfermeira Fabrícia Eduarda Baia Estevam, no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFMG, sob orientação da professora Luciana Regina Ferreira Pereira da Mata da EEUFMG e coorientação do professor Sérgio Teixeira de Carvalho, do Instituto de Informática da UFG. “Nosso objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida, facilitar o acesso a informações para a promoção do autocuidado relacionado ao controle da IU. Com o IUProst é possível realizar exercícios da musculatura pélvica, ficar por dentro de informações sobre a cirurgia, assistir a relatos de homens que realizaram o tratamento com sucesso, assistir a vídeos explicativos sobre como fazer os exercícios corretamente e a reconhecer hábitos de vida saudáveis que auxiliam no controle da IU”, explica a professora Luciana da Mata.

A professora explica que a escolha do nome “IUProst” foi por meio da junção entre a sigla “IU” de Incontinência Urinária e “Prost” remetendo à palavra “próstata” e “prostatectomia”. A logomarca é baseada nos elementos: uma mão que remete a personificação de ajuda, proteção e cuidado. Ao centro tem-se o desenho de uma gota como representatividade da IU e, sobreposto a ela, um desenho de um elemento remetendo à população masculina. “A cor principal do aplicativo é o azul devido à campanha do novembro azul, destinada à conscientização da população sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e saúde do homem”, relata.

O menu principal do aplicativo apresenta oito funcionalidades: “Sobre o IUProst”, “Meu diário miccional”, “Meu tratamento”, “Meus Exercícios”, “Minhas conquistas”, “Fale com o profissional”, “Configurações e ajustes”, “Experiência do paciente”. Na barra inferior é possível ter acesso rápido e fácil através de botões para as funcionalidades mais relevantes do aplicativo: “Meu diário miccional”, “Meus Exercícios,”e “Meu Perfil”. Há também o botão para "Início" que redireciona o usuário para o Menu principal.

A professora enfatiza, ainda, que o uso dessa ferramenta permite que o usuário tenha acesso sem limitação de tempo e espaço a orientações de autocuidado e de autoconhecimento sobre a sua condição de saúde relacionada à IU, além de permitir o contato com os profissionais de saúde. “O IUProst é uma ferramenta tecnológica pensada e desenvolvida por pesquisadores para ser uma estratégia adicional ao tratamento. Ressalta-se que o aplicativo não substitui o atendimento por profissionais especialistas, nem mesmo a necessidade de encontros presenciais indispensáveis para auxílio no reconhecimento da musculatura pélvica e no monitoramento da evolução do paciente e doença. Ademais, destaca-se a importância do acompanhamento do paciente, incluindo a sua avaliação presencial pelo profissional durante o tratamento da IUPPR”.

“Importante ressaltar a Enfermagem enquanto uma ciência em construção pela qual se consolida como transformadora, inovadora e tecnológica. Nesta perspectiva, é imprescindível que o enfermeiro se apoie em tecnologias que visem à prática avançada e se aproprie dessas ferramentas como aliadas na prestação do cuidado e no estímulo ao autocuidado do paciente”, conclui a enfermeira Fabrícia.

No momento, o aplicativo está disponível para o sistema operacional Android (pode ser baixado por meio do Google Play), e em perspectivas futuras, o acesso será disponibilizado também para o sistema operacional IOS.