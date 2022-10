Coaches de divórcio ajudam casais na vida pós-separação; entenda

(foto: Getty Images)





Os primeiros seis meses depois que Katie, com 60 anos de idade, descobriu que seu marido estava tendo um caso foram de incerteza. Ela descreve que o início do seu processo de divórcio parecia um luto - amigos traziam comida, ela perdeu peso, sentiu raiva e derramou muitas lágrimas.





Katie mora perto de Bath, no Reino Unido, e ficou devastada com o fim do seu casamento de 35 anos . Até que uma amiga de sua sobrinha, que era advogada, deu uma sugestão.





"Ela me perguntou se eu poderia contratar um coach de divórcio, [porque] seria meu melhor investimento", ela conta.





Katie entrou em contato com um coach de divórcio de Bristol, também no Reino Unido, e agora afirma que a experiência "mudou a sua vida". O coach, que era ex-advogado, concentrou-se totalmente no lado emocional de lidar com a separação , e Katie conta que isso a ajudou a ver sua nova vida como uma oportunidade.





Ela se livrou de itens da sua casa que a lembravam do seu casamento e decidiu tirar um ano sabático para viajar pelo mundo.





"Lembro-me de pensar com muita intensidade: este divórcio não irá me definir", ela conta. "Eu me lembro de uma sessão em que meu coach de divórcio estava falando em 'navegar pelas ondas'. 'O mar é revolto, as ondas são grandes e a arrebentação é forte, mas o mais importante é o que acontece quando você chega ao porto'."





Segundo a Escala de Estresse Holmes e Rahe - que mede o estresse de diferentes eventos da vida -, o divórcio é a segunda experiência mais estressante que uma pessoa pode enfrentar, depois da morte do cônjuge.

A coach de divórcio Natalia Juarez afirma que cerca de 60% dos seus clientes são homens (foto: Getty Images)





Mas um grupo cada vez maior de coaches de divórcio promete facilitar um pouco o processo de separação. Especialistas afirmam que cada vez mais casais e indivíduos estão procurando coaches para ajudá-los a atravessar as dissoluções conjugais e muitos advogados de divórcio estão agora indicando serviços de coaching aos seus clientes, para ajudá-los a lidar com as dificuldades emocionais, financeiras e logísticas do fim de um casamento.





Quem procura o coach de divórcio?





Ela começou a trabalhar como coach depois do término do seu noivado, quando ela tinha pouco menos de 30 anos de idade. Agora, ela ajuda principalmente a orientar as pessoas, mas às vezes também casais, a passar pelo fim dos seus noivados e casamentos.





Juarez estabeleceu, há um bom tempo, um esquema que inclui uma chamada inicial para definir as principais questões que levaram ao divórcio e definir objetivos, seguida por sessões semanais de acompanhamento.





Ela recomenda três meses de coaching, mas afirma que cerca da metade dos seus clientes continua a trabalhar com ela depois dessa fase inicial. Seus preços variam de US$ 300 (cerca de R$ 1.570) por uma única sessão até US$ 3 mil (cerca de R$ 15,7 mil) pelo acompanhamento mais longo, de três meses.





"A causa mais comum que leva as pessoas a procurar o coach de divórcio é porque elas estão emocional e mentalmente esgotadas", ela conta. "Muitas vezes, elas estão enfrentando muitas emoções complexas, estão sobrecarregadas com a logística e não querem incomodar seus amigos e a família como seu único sistema de apoio."





Por conta dos preços cobrados, o trabalho de coaches de divórcio se dirige principalmente a indivíduos relativamente abastados, particularmente considerando a enorme pressão financeira que a maioria das pessoas já atravessa em um divórcio.





Um relatório da companhia de seguros Aviva indicou que os custos médios de divórcio no Reino Unido atingem 14,5 mil libras (cerca de R$ 85,3 mil) em custos de vida e com o processo legal, mais 35 mil libras (cerca de R$ 206 mil) em aluguel ou 144,6 mil libras (cerca de R$ 850 mil) em uma nova casa, quando o processo envolver moradia.





Além disso, Juarez afirma que seu cliente médio tem 30 a 50 anos de idade e 60% são homens, o que ela credita ao fato de que as mulheres têm mais apoio dos amigos e da família.





E, embora 80% da sua lista de clientes sejam indivíduos, existe também um grupo significativo de casais que a procuram juntos.





"Muitos casais decidem procurar juntos um coach de divórcio porque eles reconhecem que precisam de um terceiro", afirma ela. "Talvez eles entendam que enfrentam problemas de comunicação, que estão desconfortáveis com conflitos ou conversas difíceis ou que uma das partes que não quer o divórcio está causando mais dificuldades, talvez se fechando."





Ela indica que, mesmo em separações amigáveis, os casais podem usar um coach para "administrar" o divórcio. Para ela, "trabalhar com um coach de divórcio pode ajudá-los a concentrar-se na logística do divórcio sem que precise ser tão pessoal".





As mudanças nos divórcios





O crescimento do coaching de divórcio indica como as pessoas estão cada vez mais dispostas a investir para que o fim de um casamento seja o mais direto possível.





Os millennials (pessoas nascidas entre 1981 e 1995) são descritos muitas vezes como a "geração da terapia" - um grupo de pessoas mais aberto a buscar auxílio profissional e estigmatiza menos a assistência à saúde mental. Por isso, não é surpresa que, à medida que os millennials se casam e, às vezes, se separam em seguida, o coach de divórcio esteja se tornando cada vez mais normalizado.





"À medida que aumentaram as taxas de divórcio, ele se tornou normalizado", afirma a psicóloga clínica Yasmine Saad, fundadora dos Serviços Psicológicos Madison Park, em Nova York, nos Estados Unidos.



Embora as pessoas costumem procurar coaches sozinhas, casais às vezes visitam juntos esses profissionais para enfrentar sua separação (foto: Getty Images)





"Ficamos cada vez mais confortáveis para buscar especialistas", segundo ela. "Divorciar-se não é mais visto como falha de caráter ou fracasso na própria vida e isso normalizou o uso de especialistas para buscar ajuda. É como buscar consultoria financeira antes de investir o seu dinheiro. Neste caso, é buscar consultoria legal, emocional e prática antes da transição para uma nova forma de vida."





A advogada de direito familiar Nicole Sodoma, do escritório Sodoma Law, na Carolina do Norte (Estados Unidos), e autora do livro Please Don't Say You're Sorry ("Por favor, não diga que você lamenta", em tradução livre) trabalha com muitos casais que passam pelo divórcio. Muitas vezes, ela as direciona a coaches de divórcio para ajudá-los ao longo do processo.





"O coach de divórcio pode ajudar você a identificar e, em seguida, investir tempo nas questões e tarefas mais importantes para você no longo prazo, ao mesmo tempo dando apoio para você lidar com as dificuldades que pode estar enfrentando no presente", afirma ela.





Muitos advogados, como Sodoma, agora recomendam coaches de divórcio para seus clientes, até indicando especialistas apropriados em alguns casos, o que aumenta a percepção de legitimidade e popularidade do serviço.





Mas existem alguns riscos ao trazer um terceiro para o processo de divórcio.





"Os coaches de divórcio não são licenciados, e sua experiência varia muito", segundo Saad. "É fundamental verificar as credenciais do seu coach para garantir que você esteja em boas mãos."





Ela também destaca que, dependendo da sua experiência, os coaches de divórcio podem não conseguir identificar problemas psicológicos que afetem a dinâmica do casal ou questões legais complexas que podem causar problemas se não forem resolvidas.





'O divórcio não me definiu'

Katie acredita que contratar um coach mudou a trajetória da sua vida após o divórcio.





Dois anos atrás, pouco depois do término do seu divórcio, ela conheceu um novo parceiro. Ela avalia que as sessões de coaching a ajudaram a se sentir empoderada, confiante e suficientemente resiliente para iniciar um novo relacionamento.





Para as pessoas que analisam a possibilidade de contratar um coach de divórcio, Katie afirma que pode sair caro, mas ela acredita que o investimento vale a pena.





Katie defende que suas sessões fizeram com que ela pudesse aproveitar ao máximo sua assistência legal, que é ainda mais cara, por comparecer às reuniões com sua advogada totalmente preparada. Mas ela defende que é mais grata pelo investimento em um coach de divórcio devido ao impacto sobre ela como indivíduo.





"Você pode estar machucada e com o coração partido, mas, no momento em que você está pronta para a mudança que merece, o coaching é a ajuda de que você precisa para seguir adiante", afirma ela. "O divórcio não me definiu e sinto que o futuro é brilhante."