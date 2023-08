683

Dados recentes do Ministério da Saúde apontam que os fumantes com 18 anos ou mais representam 12,6% dos brasileiros Freepik

O câncer de pulmão é o quarto tipo de tumor mais recorrente no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 32.560 casos deverão ser diagnosticados em 2023, sendo 18.020 em homens e 14.540 em mulheres.





Cerca de 80% dos casos deste tipo de câncer são associados ao tabagismo . Os dados mais recentes do Ministério da Saúde, compilados em 2019 pela Pesquisa Nacional de Saúde, apontam que os fumantes com 18 anos ou mais representam 12,6% dos brasileiros.O Inca estima que, entre 2026 a 2030, haverá uma queda de 28% na mortalidade prematura de homens de 30 a 69 anos por câncer de pulmão. A previsão é feita por meio de um cálculo matemático, que considera o número de mortes por tipo de câncer, sexo e faixa etária entre 2001 e 2015 registrados no Sistema Nacional de Informações de Mortalidade (SIM). Os pesquisadores relacionam a queda ao esforço do governo federal para reduzir o tabagismo.O oncologista da Oncologia D'Or, Mauro Zukin, destaca o sucesso das campanhas antitabagistas do governo brasileiro, que hoje são um modelo para os sistemas de saúde de vários país. "No entanto, os jovens estão voltando a fumar", lamenta.Como 70% dos casos de câncer de pulmão só são identificados em estágios avançados, e vários países, incluindo o Brasil, têm feito o rastreamento para pacientes de risco. Essa medida é importante porque a doença não apresenta nenhum sintoma nas fases iniciais, como tosse e sangramento pelas vias respiratórias.A Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos recomenda o rastreamento anual com tomografia computadorizada de baixa dose em indivíduos de alto risco, com idade entre 50 a 80 anos, fumantes ativo ou ex-fumantes há menos de 15 anos e com histórico de tabagismo de 20 maços/ano, ou seja, dois 2 maços por dia por dez anos.Nos últimos anos, o arsenal terapêutico para tratar o tumor aumentou muito, como a imunoterapia , que estimula o sistema imunológico a combater as células cancerígenas. Na última edição do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia ClÍnica (Asco, em inglês) foi apresentado um estudo mostrando que a aplicação de quimioterapia seguida de osimertinibe reduziu em 51% o risco de morte pela doença em pessoas com câncer de pulmão de não pequenas células, em estágios iniciais, com mutação no receptor do fator de crescimento epidérmico, o EGFR.Mauro Zukin aposta ainda no desenvolvimento de terapias menos agressivas como os anticorpos monoclonais conjugados, que já são já são usadas para tratar câncer de mama metastático e linfomas de Hodgkin . "Eles são a nova fronteira do tratamento do câncer de pulmão", prevê.Os anticorpos monoclonais conjugados transportam sustâncias quimioterápicas ou radiotivas. Tais como mísseis teleguiados, eles circulam pelo corpo até encontrar as células tumorais, à quais se ligam para liberar essas substâncias. Desta forma, o tratamento torna-se menos agressivo porque, ao contrário da quimioterapia e da radioterapia, não afeta as células saudáveis.