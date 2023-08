683

A professora Suellen Gonçalves, de Goiânia, adquiriu a doença como sequela da covid-19 e chegou a ficar de cama por conta das dores (Arquivo pessoal)

Em 2022, a professora de Goiânia Suellen Gonçalves, 38 anos, foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez e ficou cerca de uma semana internada. A doença evoluiu e atingiu 75% dos pulmões, deixando várias sequelas neurológicas e físicas. Meses depois, ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia, o que causa dores insuportáveis em várias partes do corpo.



Suellen relata que ficou com a saúde bastante debilitada após a covid-19. “Deixou várias sequelas neurológicas. Afetou minha memória, ansiedade, falta de atenção, alteração no sono e dores nas articulações”, conta a professora.

Segundo ela, a dor crônica dificultava a realização de tarefas simples do cotidiano: “A fibromialgia me condicionou a fortes dores em todas as partes do meu corpo, mas, principalmente, no pescoço, ombros, cotovelos, punhos, mãos e dedos.”

Após um ano fazendo diversos tratamentos com medicamentos controlados, acupuntura e fisioterapia, a professora recebeu indicação médica para usar o óleo de canabidiol.

“Ele tem sido muito importante no meu tratamento de dor crônica. Com efeito analgésico, o CBD da tem me ajudado a reduzir as percepções das dores, proporcionando um alívio nos pontos de inflamações. Ele contribuiu bastante para uma melhor qualidade de vida. E hoje me sinto mais disposta, sem problemas de insônia, ansiedade e com uma melhora significativa no meu humor”, comemora Suellen.

A educara afirma que o tratamento com CBD foi essencial para retornar às atividades diárias: “Após o tratamento, voltei a dar aula, a praticar exercícios físicos regularmente (musculação), onde percebi a redução do estresse, a melhoria da qualidade do sono e melhora na autoestima."

Eficácia do tratamento para fibromialgia com CBD

Segundo o especialista Flavio Geraldes Alves, presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC) e consultor médico da NuNature Labs, o canabidiol é um ótimo tratamento para os casos de fibromialgia e dores crônicas.

“O canabidiol atua muito bem nessas patologias inflamatórias. Ele tem um potencial analgésico e anti-inflamatório muito importante. Então, geralmente nesses casos costumamos ter boas respostas com o uso do óleo”, explica o médico.



Ele afirma, ainda, que vários estudos já comprovam a eficácia do canabidiol no tratamento da fibromialgia. Uma dessas pesquisas, publicada em 2019 no Journal of Clinical Medicine , mostrou que o canabidiol é eficaz e seguro fibromialgia para quando administrado com calma e gradualmente. O estudo foi feito com 367 pessoas que fizeram o tratamento por seis meses.

“Ele atua, para além da dor e da inflamação, diretamente em receptores da serotonina, sendo um potencial ansiolítico e antidepressivo, o que melhora a qualidade de vida dos pacientes. Então, o tratamento com CBD é interessante porque, além de ser anti-inflamatório, ele atua na regulação da ansiedade, depressão e outros sintomas que podem ser desencadeados pelas dores crônicas”, afirma o especialista.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no entanto, o principal tratamento para fibromialgia é o não-medicamentoso. "O principal tratamento da fibromialgia é o exercício aeróbico, aquele que mexe o corpo todo e acelera os batimentos cardíacos. Esta parece ser a melhor a maneira de reverter a sensibilidade aumentada à dor na FM. Além disso, é importante entender sobre a doença (educação) e alguns casos terapia psicológica pode ser útil, principalmente para aprender a lidar com a dor crônica no dia a dia", diz.

Não há recomendações sobre uso do canabidiol no tratamento da fibromialgia pelo Ministério da Saúde.