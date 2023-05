Fibromialgia: cerca de 3% da população sofre com a síndrome, diz pesquisa

A síndrome de fibromialgia (FM) é conhecida por ser uma doença física que se manifesta por dores no corpo, fadiga (cansaço) entre outros sintomas (foto: StockSnap/ Pixabay) A síndrome de fibromialgia (FM) é conhecida por ser uma doença física que se manifesta por dores no corpo, fadiga (cansaço), sono não reparador e sintomas psicológicos que trazem grandes impactos na qualidade de vida como, por exemplo, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. A principal característica de uma pessoa que sofre com a doença é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura seja por ele mesmo, ou por outra pessoa.





Outros traços bem comuns da síndrome estão relacionados à dor intensa no corpo e a alterações de humor, que atrapalham, consequentemente, as atividades do dia a dia de quem possui a doença. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor (SBED), de 2022, pelo menos 3% da população brasileira sofre com dores físicas intensas e incapacitantes da FM, além de outros sintomas. O estudo ainda aponta que a síndrome é mais recorrente em mulheres, sendo que em 90% dos casos diagnosticados têm maior incidência em pessoas do sexo feminino, na faixa dos 25 aos 50 anos.Outros traços bem comuns da síndrome estão relacionados à dor intensa no corpo e a alterações de humor, que atrapalham, consequentemente, as atividades do dia a dia de quem possui a doença.

Fibromialgia x hormônios

Apesar da fibromialgia ser mais comum no público feminino, estudos ainda não comprovam uma explicação para o caso. Segundo a professora de fisioterapia da Universidade Anhanguera, Regina Célia Poli, que também é pesquisadora sobre o tema, a condição não parece ter relação com os hormônios : "A fibromialgia afeta mulheres tanto antes, quanto depois da menopausa. Por isso, ainda não temos uma explicação para isso. Talvez os critérios utilizados hoje no diagnóstico da FM tendam a incluir mais mulheres em suas pesquisas", diz.

A FM apresenta um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, já que pode trazer sintomas psicológicos incapacitantes: "Foram observados elevados níveis de dor para o exercício de atividades do trabalho em pacientes com a síndrome. Consequentemente, esses altos níveis estão associados ao distanciamento da rotina e no aumento da ansiedade”, explica.



O diagnóstico da fibromialgia deve ser feito por um médico, que precisará de histórico clínico e exames laboratoriais do paciente que, quando comprovados, o afastará de doenças semelhantes.

Fibromialgia não tem cura





Terapias psicológicas, seja mental ou corporal, como ioga, massagens terapêuticas e acupuntura são atividades comuns no tratamento de dores crônicas. Essas práticas se mostram seguras e eficientes em pacientes que sofrem com as dores da FM. A síndrome não tem cura e tem o tratamento não-medicamentoso como principal aliado no combate à doença, ou seja, o cuidado com o paciente consigo mesmo são mais importantes do que as medicações, embora estas também exercem um papel importante no alívio da dor e na melhoria do sono.Leia também: Fibromialgia: um a cada dois pacientes relata impacto na qualidade de vida. Terapias psicológicas, seja mental ou corporal, como ioga, massagens terapêuticas e acupuntura são atividades comuns no tratamento de dores crônicas. Essas práticas se mostram seguras e eficientes em pacientes que sofrem com as dores da FM.





A fibromialgia não tem muitos estudos devido à sua falta de compreensão no mecanismo biológico. Porém, o Grupo de Estudo da Universidade Anhanguera de Londrina (PR), feito pela prof.ª Regina Celia Poli, recentemente, analisou genes comuns da síndrome, sua relação com a dor e sua capacidade funcional nos membros inferiores de mulheres.



O estudo encontrou uma ligação genética que poderá contribuir para melhor discernimento da doença: "Com a pesquisa, entendemos melhor os padrões de polimorfismos genéticos dos miRNAs e seu papel em diferentes doenças, incluindo a FM", conclui.