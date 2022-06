Acupuntura reduz dores de cabeça crônicas, comprova estudo

(foto: Zuleika de Souza/CB)

A acupuntura, técnica utilizada há pelo menos 3 mil anos, se espalhou da Ásia para o Ocidente. Ying Li, especialista de Medicina Chinesa Tradicional na Universidade de Chengdu (sudoeste da China), comprovou que a acupuntura diminui a frequência de dores de cabeça crônicas.O estudo foi publicado nesta quarta-feira (22/6) na edição on-line da revista científica Neurology, da Academia Americana de Neurologia. "As dores de cabeça do tipo tensional são um dos tipos mais comuns. Pessoas que têm muitas dessas dores podem estar buscando alternativas à medicação. Nosso estudo descobriu que a acupuntura reduz o número médio de dias com dores de cabeça por mês entre aqueles que enfrentam crises dolorosas e perturbadoras", afirmou Li.O estudo envolveu 218 pessoas que foram diagnosticadas com dores de cabeça tensionais. Em média, os voluntários da pesquisa sofreram com os sintomas da doença entre 11 e 22 dias. Li e sua equipe escolheram os voluntários, de modo aleatório, para serem submetidos às chamadas acupuntura verdadeira ou superficial.Por meio da primeira técnica, os pacientes alcançavam uma sensação de deqi - formigamento, dormência ou peso após a colocação e a movimentação da agulha pelo corpo. Os tratamentos superficiais tiveram uma profundidade menor na pele, a fim de evitar a deqi. Os dois grupos receberam de duas a três sessões por semana, totalizando 20, durante dois meses. Depois, os pacientes foram acompanhados por mais seis meses.A principal conclusão da pesquisa foi uma redução em pelo menos 50% no número de dias com dores de cabeça. Todos os participantes do estudo visitaram uma clínica a cada quatro semanas. Li pediu-lhes que registrassem em uma espécie de diário as dores de cabeça, os sintomas e o uso de medicamentos agudos.Ao fim do estudo, 68% das pessoas que receberam o tratamento de acupuntura reportaram uma redução de pelo menos 50% no número de dias em que tiveram dores de cabeça, no mês, enquanto aquelas submetidas à variante superficual tiveram 50%.Li percebeu que o número de dias com registros de dores de cabeça reduziu de modo gradual depois do tratamento nos dois grupos. A amostra que recebeu a acupuntura verdadeira percebeu diminuição de 20 para sete dias de dores de cabeça por mês. A outra parcela (acupuntura superficial) reduziu as crises de 23 dias por mês para 12."Embora este estudo tenha mostrado que a acupuntura pode reduzir as dores de cabeça, é preciso mais pesquisa para determinar a eficiência, a longo prazo, da acupuntura e para compará-la a outras opções de tratamento", comentou Li, citado pelo site EurekAlert! O especialista defende a importância de se avaliar o custo-benefício da técnica.As dores de cabeça tensionais geralmente envolvem uma sensação de pressão ou de aperto em ambos os lados da cabeça com intensidade leve a moderada. Elas não pioram após atividadses físicas e não incluem náuseas, um sintoma comum na enxaqueca. Geralmente, ocorrem em ao menos 15 dias por mês.