Pessoas com idade entre 9 e 45 anos podem tomar a nova vacina que chegou ao Brasil sem prescrição e, acima desse grupo etário, com receita médica Freepik

Em Minas Gerais, dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam 1.670 novas ocorrências de câncer do colo do útero para cada ano do triênio 2023-2025. É a terceira neoplasia que mais afeta o sexo feminino. O tumor cervical é mais comum em mulheres na faixa dos 35 a 44 anos, já os tumores de útero e ovário são mais prevalentes naquelas acima de 50 anos e são responsáveis por 720 e 640 novos diagnósticos no estado a cada ano, respectivamente.





A maioria dos casos de câncer do colo do útero está associada ao HPV, informa a patologista Paula Távora Arquivo Pessoal

O herpes-zóster caracteriza-se pela presença de bolhas em um único lado do corpo, comumente no tórax ou na face, formigamento, dor e queimação, explica o infectologista Cristiano Galvão de Melo Arquivo Pessoal

Segundo a patologista do Hospital Vila da Serra e coordenadora da VACSIM, Paula Távora, a maioria dos casos de câncer do colo do útero está associada ao HPV . "Sete tipos de HPV, dentre os mais de 200 existentes, são responsáveis por 70% dos cânceres do colo do útero e de lesões pré-cancerosas. A infecção pelo papilomavírus humano pode ser evitável pelo uso de preservativo e pela vacina quadrivalente, disponível no SUS para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e pacientes imunossuprimidos de 9 a 45 anos", informa.A boa notícia é que, a partir deste ano, pessoas com idade entre 9 e 45 anos podem tomar uma nova vacina que chegou ao Brasil, a nonavalente, sem prescrição médica, e acima desse grupo etário, com receita médica. Recentemente, acompanhando a diretriz da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Gradasil 9 foi aprovada para aplicação em vítimas de estupro e violência sexual."É um avanço significativo para a saúde da população, pois trata-se de um imunizante que protege contra nove subtipos de HPV, sendo sete com elevado risco para câncer do colo do útero e dois responsáveis por verrugas genitais. Ajuda ainda a prevenir tumores de vulva e vagina, ânus e pênis nos homens, orofaringe e boca. Por enquanto a vacina HPV nonavalente está disponível apenas na rede particular", esclarece a médica.Para pacientes imunocomprometidos, a vacina contra o vírus é uma prioridade: segundo a OMS, o risco de desenvolver câncer associado ao HPV é quase quatro vezes maior entre transplantados e quem vive com HIV em comparação ao restante da população. "Ainda de acordo com a agência, em mulheres com o sistema imunológico saudável o processo de formação do câncer do colo do útero leva entre 15 e 20 anos; naquelas com o sistema imune comprometido, o período cai para 5 a 10 anos", comenta Paula Távora.A patologista alerta que, embora cerca de 10 milhões de brasileiros estejam infectados pelo vírus HPV, conforme dados da OMS, a adesão à vacina ainda é baixa. "O Ministério da Saúde divulgou que de 2019 para 2022 houve uma queda de 11% no número de meninas que receberam a primeira dose, e entre os meninos, de 7%. Isso sem falar na segunda dose, que alcançou no ano passado apenas 58,29% das meninas e 38,39% dos meninos. A educação é a chave para conscientizar a sociedade sobre a importância do imunizante para prevenir o câncer e outras doenças relacionadas ao HPV", aponta.Outra vacina recém-chegada ao país evita a manifestação de uma doença conhecida por causar dor intensa, o herpes-zóster, e que pode ser aplicada em maiores de 18 anos e imunodeprimidos. "A Shingrix é um imunizante recombinante inativado com mais de 90% de eficácia que, diferentemente da vacina viva atenuada, pode ser aplicado em pacientes oncológicos, transplantados, que vivem com HIV, indivíduos com alta prevalência de casos de herpes na família e que têm menos de 50 anos", esclarece a especialista."O herpes-zóster tem como agente o vírus varicela-zóster - o mesmo que provoca a catapora - e caracteriza-se pela presença de bolhas em um único lado do corpo, comumente no tórax ou na face, formigamento, dor e queimação. O indivíduo que teve catapora permanece com o vírus adormecido no organismo durante toda a vida, podendo ser reativado na idade adulta ou em se estiver com a imunidade baixa. O tratamento deve começar nas primeiras 72 horas de sua aparição e consiste em medicamentos antivirais e analgésicos. Os sintomas têm duração de sete a dez dias", descreve Cristiano Galvão de Melo, infectologista do Hospital Vila da Serra.Além de reduzir o risco de desenvolvimento da inflamação viral, a imunização é importante para prevenir as complicações prolongadas da doença, como explica o infectologista. "As principais são o acometimento ocular, que é mais incomum, e a neuralgia pós-herpética, uma condição crônica e debilitante que causa dor aguda nos nervos, queimação e ardência, persiste por mais de três meses após o início da lesão cutânea do herpes-zóster ou até mesmo por anos. Afeta até 30% dos pacientes, especialmente pessoas acima de 60 anos", informa o infectologista. A vacina ainda não está disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI).