Herpes-zóster: saiba mais sobre a doença e aprenda como prevenir

Causada pelo vírus da catapora, a herpes-zóster tem incidência maior entre idosos, mas acomete jovens também (foto: Rosser1954/Wikimedia Commons) Causada pelo vírus da catapora, a herpes-zóster tem incidência maior entre idosos, apesar de também acometer pessoas jovens. Segundo estudo divulgado em junho de 2022 pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), em Minas Gerais, o número de casos de herpes-zóster aumentou 35,4% no Brasil. No Sudeste, houve incremento de 45,8% no índice da doença, enquanto o Centro-Oeste registrou acréscimo de 77,2%.







"O rosto é uma região bastante sensível quando acometido pelo herpes-zóster. Além de dor e cicatrizes, o paciente pode ficar com sequelas relacionadas ao funcionamento dos nervos da face", afirma Raquel Coelho. A médica esclarece que as bolinhas avermelhadas (rash cutâneo), características da enfermidade, seguem, na pele, as linhas do trajeto onde os nervos estão localizados no corpo e, por isso, dependendo da região onde aparecem, podem causar quadros dolorosos mais graves.

Vacina é a maneira de evitar a doença