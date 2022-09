Hábitos que aceleram o envelhecimento e pioram a flacidez

Mudanças de simples hábitos comuns do dia a dia podem retardar o envelhecimento da pele (foto: Freepik/Divulgação)

Não tem jeito, não dá para evitar os sinais do tempo na pele. Pouco a pouco rugas, manchas e marcas de expressão começam a aparecer e isso é um processo natural do nosso corpo, diz a Priscilla Martelli, CEO da Martelli Clinic.

Segundo a pesquisa do Ibope Inteligência - O que a pele conta- revelou que 94% das brasileiras com idade entre 30 e 60 anos se sentem incomodadas com algum sinal na pele do rosto. Para 36% delas, a flacidez é um dos principais problemas.

Priscilla Martelli, CEO da Martelli Clinic (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

De acordo com a especialista em Harmonização e Rejuvenescimento Facial, tanto a flacidez quanto as rugas são sinais de envelhecimento. Ou seja, isso acontece porque existe a perda das fibras de colágeno e elastina que sustentam os tecidos corporais. Ainda segundo o levantamento, duas a cada três mulheres têm medo que a pele do rosto envelheça.

A boa notícia, segundo a Priscilla Martelli, é que as mudanças de simples hábitos comuns do nosso dia a dia podem retardar e fazer a diferença nesse processo natural causado pelo tempo. "É importante entender que alguns fatores externos contribuem para que esse processo aconteça de forma acelerada no envelhecimento e na piora da flacidez". Mas, afinal, o que se entende por hábitos saudáveis? A doutora Priscilla responde que eles são bem mais simples do que pensamos como: dormir bem, ter uma alimentação balanceada e saudável, usar proteção solar, beber muita água e ter cuidados com a pele com uma limpeza diária e hidratação. Conhecendo um pouco sobre como manter esses hábitos alinhados a tratamentos estéticos, é possível conquistar bons resultados e melhorar a sua saúde e sua autoestima, completa.

Fique atento a alguns dos principais hábitos que você precisa reavaliar na sua vida e que podem causar ou acelerar a flacidez facial e as indesejáveis rugas. Segundo ela, o ideal é não esperar o dano acontecer para agir, mas ter cuidados preventivos. "Só assim será possível prolongar a aparência jovem e saudável da pele do rosto e do seu corpo".

Mude 5 hábitos para evitar acelerar envelhecimento e flacidez: