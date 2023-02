Mitos e verdades sobre a automassagem facial

Não há nenhuma comprovação de que a automassagem facial pode desgastar os músculos da face (foto: Natalija Tschelej-Kreibich/Pixabay )

A pele é o maior órgão do corpo humano, entretanto, muitas vezes a falta de tempo e a correria do cotidiano fazem com que seja destinado pouco tempo, delicadeza e atenção a área que reflete a saúde interna e é ligada a qualidade de vida. A automassagem facial nasceu da necessidade desse cuidado básico que passou a ser incluído na rotina, utilizando de 10 a 15 minutos do dia, sem a necessidade de custos altos ou aparelhos tecnológicos e sofisticados para bons resultados.As melhorias deixam o rosto desinchado, definido, jovial, saudável e descansado, características que mudam, além da saúde, a autoestima das pessoas ao trabalhar os pontos favoritos e que incomodam em cada rosto. "A autoestima não se constrói na base do amor do outro pela gente, mas sim pelo amor que temos por nós mesmos. Esses rituais de autocuidado são preciosas ferramentas para fortalecê-la. É o momento de esquecer o barulho lá de fora e prestar atenção no quão maravilhoso você é", explica Isa Santini, CSO e sócia fundadora do Ateliê Beauty, spa conceito de luxo."Essa é uma possibilidade de levar um pouco de cada massagem das técnicas do Ateliê Beauty para casa por meio de manobras que são essenciais para suavizar, desinchar, afinar e não aumentar incômodos", complementa Isa Santini.