Médica desmente notícia viral sobre uma cabeça deformada pelo fone

683

Os vídeos chegam a assustar, mas não devem ser temidos (foto: Reprodução twitter @Dexerto)

Nas redes sociais a discussão do momento é sobre o uso contínuo de fones de ouvido headset. Diversos gamers — pessoas que se dedicam aos jogos, sejam eles de computador, celular ou console — relataram estarem com a cabeça "amassada", ou "achatada" devido ao uso intenso do objeto.

E para entender mais sobre o quanto o consumidor comum precisa se preocupar sobre o assunto, ofalou com a otorrinolaringologista Larissa Camargo.

A especialista explica que as modificações no corpo costumam ocorrer durante a infância: “As modificações do corpo ocorrem principalmente durante nossa fase de crescimento. De tal forma que aquele tecido mais cartilaginoso, aquele tecido que é mais maleável, vai ser substituído das articulações, do próprio crânio, que passa a ter um tecido ósseo mais firme e mais resistente de acordo com o amadurecimento. Então as modificações do corpo estão mais sujeitas a ocorrerem durante a nossa infância.”



Leia também: Viralizou nas redes: entenda a técnica que fez mulher 'trocar de pele'



Por mais que durante a fase de crescimento o corpo possa passar por mudanças, a médica sinaliza que acessórios, como os fones de ouvido, no geral, não seriam causariam mudanças significativas no tecido ósseo.“O uso do headset ou fone de ouvido externo, não é capaz de causar uma deformidade óssea. O que acontece é que uma parcela da população apresenta um maior espessamento da parte subcutânea que é a gordura. E a compressão periódica e persistente faz com que se modifique a distribuição do tecido. Então fica essa depressão. Mas do ponto de vista de força física, de alterar a anatomia esquelética. Isso não é possível".

A médica lembra que esse aparente achatamento do crânio é o mesmo que ocorre quando se usa óculos com muita frequência, onde a região nasal — onde se apoia o óculos — fica com uma leve deformidade.

Mesmo não sendo uma mudança na forma física ou algo grave, Larissa sinaliza que é necessário ter cuidado ao usar acessórios com muita frequência. A médica orienta que as pessoa usem no máximo uma hora por dia do fone de ouvido. Além disso, o fone de ouvido do tipo intracanal — aqueles que colocamos dentro do ouvido — pode causar traumas no canal causando quase quadros inflamatórios como otites externas.

A especialista também reforça que o melhor para evitar esse tipo de inconveniente é evitar o fator causador: “Então que esse paciente passe a não fazer uso de headfones (por longos períodos). Se fizer uso, que seja momentaneamente”.