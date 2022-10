Viralizou nas redes: entenda a técnica que fez mulher 'trocar de pele'

Evolução da pele da paciente durante 21 dias após o procedimento (foto: TikTok/Divulgação)

Um vídeo viralizou nas redes sociais e trouxe, de novo, um tema à tona: o peeling de fenol. Com imagens fortes, a publicação, que já conta com mais de 870 mil curtidas no TikTok, mostra a evolução da pele de uma senhora durante 21 dias após o procedimento. O processo de cicatrização se assemelha à uma “troca de pele”, uma vez que, o objetivo do peeling é estimular o rejuvenescimento da pele.

Segundo Lucas Miranda, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ode fenol é considerado o ouro de rejuvenescimento desde a década de 20. Durante 40 anos, a técnica foi monopolizada e guardada de geração em geração por um pequeno grupo.

Dermatologista Lucas Miranda (foto: Fabrício Halchuk/Divulgação)

“A partir da década de 1960, passou a ser conhecida pelo meio médico e realizada por eles. Mesmo com todas as técnicas para rejuvenescer a pele a laser que existem no mercado, ode fenol ainda é um dos que mais traz resultados visíveis”, explica.

Lucas esclarece que o procedimento envolve a troca de várias camadas de pele. “Retira-se a pele danificada pelo sol, estimulando o surgimento de camadas de pele novas. Isso se dá por meio do dano controlado à cútis com uso do fenol, para que ocorra um estímulo da produção de colágeno e renovação celular.”

O viral da semana é simplesmente um PEELING DE FENOL. De fato, não há nada na dermatologia que se compare ao resultado deste procedimento. Mas ao que precisamos ficar atentos? Segue o fio: pic.twitter.com/NbtreojZRf %u2014 Melina Ferraz (@melinafdermato) October 24, 2022

A recomendação médica é que, nos três primeiros dias, o paciente não deve lavar o rosto e precisará ficar uma semana sem contato nenhum com a luz solar. Sendo assim, o especialista deixa claro que, para quem busca fazer a técnica, o interessante é aproveitar as férias, mas não para viajar, e sim, para poder se recuperar em casa, já que a indicação é repouso e a não exposição solar.

Em outro vídeo publicado, a paciente também conta que não sentiu dor nem durante e nem após o procedimento. Lucas afirma que, apesar de não ser considerado uma cirurgia plástica, é um método complexo que envolve bloco cirúrgico, anestesia e dermatologista experiente com a técnica.

O dermatologista salienta que a duração de efeitos de tratamentos dermatológicos depende de uma série de fatores, como por exemplo a rotina diária de cuidados com a pele do paciente no dia a dia. “A rotina de skin care diária é muito importante, com higienização, hidratação, tonificação e proteção solar diária, com produtos específicos para o tipo de pele.”

Após o peeling de fenol, o paciente sai com renovação profunda da pele, por isso, Lucas reforça a importância do acompanhamento dermatológico com procedimentos pontuais de rotina que vão contribuir muito para a manutenção do resultado. “Cuidando e fazendo o acompanhamento, o efeito dessa renovação pode ser visível pelo resto da vida”, declara.

Riscos do tratamento

Todo procedimento estético, seja cirúrgico ou não, envolve riscos, porém, estes podem ser reduzidos quando realizados por profissional devidamente capacitado. “No caso de um procedimento como este, o ideal é procurar por um dermatologista, que seja membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, focado na realização de procedimentos de tratamento e prevenção do envelhecimento, dessa forma, terá segurança de que é um profissional capacitado e com registro em sua área de atuação.”

De acordo com o dermatologista, se o paciente não escolhe um profissional adequado que tenha conhecimento para fazer essa avaliação, ele pode, ao invés de renovar a pele, trazer outros problemas, como manchas, queimaduras, intoxicação, sensibilidade ao frio, processos alérgicos, acne ou questões até mais graves, que causam danos, às vezes, permanentes, como cicatrizes em alto ou baixo relevo.

Indicações

Lucas ressalta que, por envolver a troca de várias camadas da pele, o procedimento é bastante drástico e não é indicado para todas as pessoas. “O procedimento é recomendado para pessoas com cicatrizes de acne graves ou que lidam com o fotoenvelhecimento em estado avançado, com bastante perda de sustentação e rugas profundas.”

Entre os benefícios citados pelo especialista, o peeling de fenol é capaz de promover a renovação facial de forma natural, estimulando a produção de colágeno de forma intensa, com grande potencial de recuperar a pele em estágios avançados de fotoenvelhecimento. “Digamos que ele é capaz de reformar a estrutura da pele, de forma mais profunda”, afirma.

“O primeiro passo para quem está pensando em fazer um peeling é a avaliação com um dermatologista qualificado para que seja feita a análise da pele do paciente. A partir daí, ele pode identificar o tipo de tratamento mais indicado, como, e quando deve ser realizado, afinal, o que pode ter sido bom para uma pessoa, não necessariamente dará certo com outra”, diz o médico.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.