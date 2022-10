Rejuvenescimento da pele existe? Especialista explica produtos e tratamento

Pesquisa da Mintel mostrou que o período da pandemia fez com que os brasileiros se preocupassem mais com o bem-estar, autocuidado, cuidados com a pele (foto: Freepik/Divulgação)

Quando o assunto é encontrar a fonte da juventude, muitas histórias surgem por aí, cada uma mais enigmática e mágica do que a outra. “A idade não é um fator essencialmente influenciável quando o assunto é rejuvenescimento. Entra também a qualidade de vida, alimentação saudável, cuidados internos e externos ao corpo e, atrelado a isso, podemos ter alguns truques e tratamentos que auxiliam no processo”, afirma a fisioterapeuta, Barbara Aguiar.

Dados do IBGE apontam o preocupante número do crescimento de pessoas idosas no país. Esse dado é significativo mencionar aqui, pois rejuvenescer a pele não é simplesmente buscar a fonte mágica da juventude, isso não existe! Mas se trata de procurar uma melhoria na saúde da sua pele, priorizar nos cuidados corporais, usar produtos/cosméticos indicados com segurança por profissionais como esteticistas e dermatologistas etc.

Fisioterapueta Bárbara Aguiar (foto: Arquivo pessoal/Divulgação) Nos últimos 5 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no ramo de vendas de produtos estéticos, de beleza e cosméticos. Dados da Internacional Euromonitor indicam que o Brasil garantiu, em 2019, a sétima posição no ranking mundial de consumo de dermocosméticos, que é liderado pelos Estados Unidos, seguido da China e da França. Já uma outra pesquisa da Mintel, acentua que o período da pandemia fez com que os brasileiros se preocupassem mais com o bem-estar, autocuidado, cuidados com a pele... produtos estes que, segundo a pesquisa, começaram a substituir aqueles mais voltados ao embelezamento por meio de maquiagens coloridas, brilhos, fragrâncias e depilações.

Toda essa mudança de foco aponta para uma preocupação dos pacientes com o envelhecimento, às vezes até precoce, da pele. Barbara deixa algumas dicas muito úteis para auxiliar nesse processo, confira: