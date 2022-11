Verão brasileiro está batendo em nossa porta

(foto: Freepik/Divulgação)

Dermatologista, Juliana Palo, fala das altas temperaturas prestes a aquecer o nosso “Brasilsão”. Claro que na temporada do verão o que as pessoas mais desejam é adquirir aquela tentadora cor tropical, mas sem deixar de lado o cuidado com a saúde da pele e com o corpo saudável. Ingerir muito líquido e estar atento aos horários de pico nas praias e clubes é essencial. Infelizmente, durante o verão, sobretudo no Brasil, costuma aumentar o número de incidentes relacionados com o bronzeamento artificial e Juliana nos deixa alguns alertas.

O primeiro deles é tomar muito cuidado com procedimentos estéticos de bronzeamento artificial que são proibidos em alguns países. “Bronzeamentos por câmeras que emitem radiação ultravioleta é proibido no Brasil e em outros países pelo aumento do risco de câncer de pele. A primeira orientação é fugir deste tipo de procedimento e dar preferências a procedimentos sem radiação”, alerta Juliana Palo. A dermatologista reafirma que há outros procedimentos mais seguros e até caseiros que funcionam.

Dermatologista Juliana Palo (foto: Instagram/Divulgação) “Opções de bronzeamento artificial permitidas e que não agridem a saúde são o bronzeamento por vaporização, conhecido como jet bronze ou o bronzeamento com cremes aplicados em casa. Atualmente há excelentes produtos para o bronzeamento caseiro. Os cremes autobronzeadores, como são conhecidos, podem ser aplicados inclusive no rosto, quando indicado no rótulo do produto”, explica a dermatologista.

Indústrias estão investindo também em filtros solares autobronzeadores. Juliana Palo diz que “esses produtos, ao mesmo tempo que protegem a pele dos danos solares, provocam uma reação química na pele, resultando em aspecto bronzeado. Enquanto você cuida da sua saúde protegendo a pele dos raios do sol, você também adquire aquela cor desejada do verão”. Sobre a aplicação, Juliana recomenda cuidado com a frequência: “aplicar três vezes por semana costuma ser suficiente. Assim fica mais fácil adquirir um bronzeamento de forma natural e progressiva”, conclui.

E se você quer aproveitar com tudo o que você merece, não deixe de conferir essas dicas quentes – literalmente – que nossa dermatologista separou especialmente para você aproveitar ao máximo e com saúde esse verão brasileiro de 2022: