Melasma: entenda as causas e saiba como tratar as manchas no verão

Entre as causas do melasma, mancha na pele, estão alterações hormonais, gravidez e, o principal, exposição ao sol e ao calor (foto: Taisa Anjos/Pixabay )

A estação mais esperada do ano está prestes a chegar. O verão no Brasil só começa de fato a partir do dia 21 de dezembro, entretanto a recomendação dos dermatologistas é que os cuidados com a pele devem ser feitos o ano inteiro. Nesta época do ano é comum o surgimento de manchas, maior chance do envelhecimento precoce da pele e, claro, risco de câncer de pele , todos potencializados pela exposição solar em excesso.