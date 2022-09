Viralizou nas redes: foto mostra a importância de usar filtro solar

Mulher usou protetor solar por 40 anos, mas apenas no rosto (foto: JEADV/Divulgação)

Uma foto de um artigo científico virou um dos principais assuntos nas redes sociais nesta semana. A imagem mostra a lateral do rosto e do pescoço de uma mulher de 92 anos, com uma diferença impressionante do que o dano solar causou nessas duas regiões ao longo dos anos.

O texto menciona que a mulher usou protetor solar por 40 anos, mas apenas no rosto. Segundo o dermatologista Lucas Miranda, o protetor solar é o passo mais importante da rotina de skin care , porque, além de preservar a beleza da pele, ele também previne um dos tipos de cânceres mais comuns: o câncer de pele.

A pesquisa é focada justamente na prevenção desse tipo de câncer, destacando que o envelhecimento é um "indutor discreto e potente" para o desenvolvimento da doença. Tiago destaca que a luz solar é a principal causa do envelhecimento da pele - mais do que o próprio envelhecimento intrínseco (decorrente do passar dos anos), reforçando a ação preventiva do protetor.

"Vale ressaltar a proteção contra os raios UVA e UVB. A radiação UVA penetra profundamente na pele e é a principal responsável pelo câncer de pele. A ação na pele varia pouco, e pode ser intensa também em dias nublados. No caso da UVB, a radiação é mais intensa no verão devido à inclinação da terra em relação ao sol", completa o dermatologista.

Leia também: Fisioterapeuta explica como o celular pode afetar a saúde da coluna

A idade da mulher na foto é algo que vale a pena destacar, isso, porque, de acordo com o médico, os efeitos perceptíveis da radiação solar são resultados da exposição cumulativa, ou seja, uma pessoa jovem que não faz uso constante do protetor, muitas vezes não vai perceber as modificações sofridas pela pele.

"A radiação solar atinge as camadas mais profundas da pele, e ela começa a se alterar de dentro para fora. O efeito mais grave é o câncer de pele, que pode levar à morte. Todos vamos envelhecer e isso é fato. Mas a forma como envelhecemos varia muito, e hoje já existem recursos valiosos para evitar o aspecto envelhecido da pele, sendo justamente o protetor solar o mais importante deles", afirma o especialista.

Qual a forma correta de usá-lo?

A indicação do membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia é passar o produto sempre pela manhã, principalmente a partir das 10h, e usar pelo menos até às 16h, que é o período de maior índice de radiação. "É necessário reaplicar a cada três horas, ou até em intervalo menor, caso haja transpiração, imersão ou exposição prolongada à radiação solar".

A proporção é de uma colher de chá para o rosto (incluindo pescoço e cabeça, caso esta fique descoberta) e três colheres de sopa para o corpo uniformemente.

"Não é preciso passar protetor solar nas regiões que estão cobertas por roupa, chapéus, entre outros. Mas ele deve ser usado em todas as partes do corpo que ficam expostas, descobertas, independente de estarmos ao ar livre ou em ambiente fechado. Deve ser usado inclusive quando o tempo estiver frio ou nublado, pois a radiação UV atravessa as nuvens e muitas vezes não é nem visível", completa Tiago.

Protetor é para todo mundo e todo dia?

"Sim! O protetor solar deve ser usado todos os dias e por todos. Inclusive bebês a partir de 6 meses, com filtros solares específicos para a idade. O protetor solar com cor também protege da luz visível, aquela emitida por aparelhos eletrônicos como computadores e aparelhos celulares, que também contribuem para o envelhecimento da pele", declara o médico.

Existe algum tipo de filtro solar mais indicado?

"Isso vai depender de uma série de fatores, daí a importância de consultar o dermatologista para a escolha adequada". Tiago explica que, em geral, o primeiro ponto a ser ressaltado é que o fator 30 de proteção solar é adequado para a grande maioria dos casos: "menos que isso, a proteção é insuficiente. Mais que isso, só é necessário em casos específicos."

Em relação ao tipo de pele, o dermatologista afirma que, para a pele oleosa, os protetores faciais matificantes ou com textura em sérum, gel ou gel-creme são os mais indicados, já que têm menos (ou nenhum) óleo em sua composição, ajudando a amenizar a oleosidade e evitando o aparecimento da acne. No caso da pele mista, o protetor solar para em gel-creme de boa qualidade pode ser uma boa alternativa, porque possibilita controlar a oleosidade da zona T e não resseca o restante da face.

Para a pele seca, Tiago indica os filtros solares mais umectantes são os mais indicados, porque ajudam a hidratar a pele. Já no caso da pele sensível, existem também os protetores específicos, como os 100% físicos, com uma composição mais leve e menos irritativa.

"Na região do corpo, a escolha tende a ser mais simples, um protetor solar fator 30 de boa qualidade é o suficiente, salvo nos casos em que a pele é muito sensível ou com alguma particularidade específica. É muito importante que o dermatologista seja consultado para que a pessoa escolha o tipo de protetor adequado. Caso contrário, corre o risco de fazer um investimento alto em algum protetor que pode ser inadequado para seu tipo de pele e causar algum problema apesar da proteção solar", acrescenta.

Quais outros fatores são fundamentais para ter uma pele saudável ao longo dos anos?

Outros fatores fundamentais para ter uma pele saudável, de acordo com o especialista, ao longo dos anos são: alimentação saudável; ingestão adequada de água, em quantidade adequada; dormir bem; não manipular cravos e espinhas que aparecem na pele, porque isso pode trazer lesões e até infecções.

Manter uma rotina de skin care com produtos específicos para seu tipo de pele, incluindo higienização, tônico, hidratante (sempre após o banho) e proteção solar. Caso faça uso de maquiagem, é importante sempre remover todo o produto da pele antes de dormir, com demaquilante e sabonete próprio para o tipo de pele.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.