Fisioterapeuta explica como o celular pode afetar a saúde da coluna

A carga do peso da cabeça faz com que haja uma pressão maior em estruturas da coluna vertebral, como os discos intervertebrais e uma pressão maior sobre as vértebras (foto: Pexels/Pixabay ) Há tempos que o celular deixou de ser apenas um telefone e passou a ser uma ferramenta quase que indispensável para a maioria das pessoas, desde o uso laboral até para o entretenimento. O uso excessivo e de forma inadequada pode trazer problemas para a saúde e especialmente para a coluna cervical (região do pescoço).











“Sempre que possível, usar um apoio para os braços e trazer o celular na altura dos olhos evitando a inclinação do pescoço para frente. A prática de exercícios auxilia na manutenção da “Sempre que possível, usar um apoio para os braços e trazer o celular na altura dos olhos evitando a inclinação do pescoço para frente. A prática de exercícios auxilia na manutenção da força muscular e na mobilidade das articulações fazendo com que os músculos protejam a região acometida. Sem dúvida, o uso desses equipamentos na atualidade é fundamental, porém saber utilizar com moderação pode evitar transtornos indesejáveis”, explica a fisioterapeuta.

Peso da cabeça

A cabeça pesa em torno de cinco quilos e quando fazemos a flexão do pescoço, este peso pode chegar até 25 quilos devido a esta inclinação. Mas, de acordo com a especialista, essa carga faz com que haja uma pressão maior em estruturas importantes da coluna vertebral, como os discos intervertebrais e uma pressão maior sobre as vértebras.