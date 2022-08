Vitamina K atua como antioxidante e previne morte celular; confira

A vitamina K pode ser encontrada no brócolis, espinafre, alho-poró, salsinha, couve, entre outros (foto: Pixabay)





Uma equipe de pesquisadores internacionais descobriu que a vitamina K atua como antioxidante e ajuda a prevenir a morte celular ferroptótica. A ferroptose é um tipo de morte de células causado pelo desiquilíbrio de ferro. De acordo com os cientistas, o estudo é importante para entender e formular estratégias para doenças relacionadas à ferroptose, como o Alzheimer e lesões agudas de órgãos.









A vitamina K é conhecida pelas propriedades de coagulação do sangue e construção óssea. Além da inibição da morte celular por ferroptose, a pesquisa identificou, ainda, a enzima FSP1 como responsável por manter a vitamina K em estado ativo. "As formas reduzidas de vitamina K e coenzima Q10 não são muito estáveis, então nossa descoberta de que o FSP1 pode mantê-los em seu estado ativo (reduzido) é a chave para entender como eles são capazes de funcionar para manter a viabilidade celular", explicou Derek A. Pratt, coautor e cadeira de Pesquisa Universitária em Química Radical Livre na Universidade de Ottawa.





"Nossos resultados, portanto, ligam os dois mundos da pesquisa da ferroptose e da biologia da vitamina K. Eles servirão como trampolim para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para doenças em que a ferroptose foi implicada", destacou o Marcus Conrad, pesquisador do Institute of Metabolism and Cell Death de Helmholtz Munich.