Tâmara melhora memória e alivia estresse

A tâmara medjoul, conhecida como caramelo da natureza, é suculenta, tem muitas fibras e um sabor extremamente doce (foto: Altibbi.com/Reprodução )



Com sabor suave, a fruta tem mais de 50 tipos e é apreciada por ser um adoçante natural e fonte de energia. Fresca, ela contém vitaminas A, B, C e antioxidantes, como o betacaroteno Com sabor suave, a fruta tem mais de 50 tipos e é apreciada por ser um adoçante natural e fonte de energia. Fresca, ela contém vitaminas A, B, C e antioxidantes, como o betacaroteno





Considerada o caramelo da natureza, a tâmara é uma das frutas mais doces que existem e é encontrada, geralmente, na forma seca. É composta principalmente por carboidratos e apresenta uma variedade de vitaminas e minerais, como vitaminas A, C, do complexo B, e antioxidantes, entre eles betacaroteno e luteína.





Fonte de frutose, a tâmara tem um sabor sutil, é um adoçante natural e fonte de energia. "É ótima substituta para o açúcar branco em receitas, devido aos nutrientes, fibras e antioxidantes que fornece", afirma a nutricionista Caroline Mattos Vallinhos.





A tâmara é extraída da tamareira, uma palmeira cultivada há milênios e com origem ainda não confirmada, porém há indícios de que surgiu no norte da África ou no sudoeste da Ásia. A tamareira tem uma grande diversidade de texturas, formas, cores e composições químicas, dependendo do genótipo, ambiente, estação do ano e práticas de cultivo.





Existem em torno de 50 tipos de tâmaras, sendo que pelo teor de umidade e pelos teores de açúcares solúveis, elas podem ser classificadas em três categorias: secas, semi-secas e suculentas, todas famosas pelo sabor adocicado, a principal característica da fruta. "No Brasil geralmente são encontradas a seca pequena e a jumbo fresca suculenta. A mais famosa é a medjoul, fresca in natura", afirma a nutricionista Bruna Quaglio.





Vale destacar que a tâmara seca contém, normalmente, até 80% mais açúcar em sua composição se comparada com as tâmaras medjoul, por exemplo. "Isso se deve ao seu processo de desidratação, que é realizado industrialmente", informa Caroline.





Na desidratação da fruta, são utilizadas inúmeras técnicas de conservação de alimento, porém, esse método geralmente é realizado em frutas que não puderam ser aproveitadas por diversos fatores: às vezes, embalagem e transporte inadequados, armazenamento sem refrigeração etc. Ou seja, com a intenção de aumentar o valor comercial desse produto considerado inadequado para consumo em sua apresentação fresca, realiza-se o processo de desidratação, no qual extrai-se grande parte da água presente na fruta.





Já a semi-seca é uma variedade menor, mais firme e menos úmida que a medjoul. Ela também é muito saborosa e ideal para saborear pura ou incluir em preparações culinárias. "É importante lembrar que a tâmara semi-seca é uma potente fonte energética, pois contém o dobro de carboidratos quando comparada à tâmara fresca", ressalta a especialista.





Por fim, a medjoul, conhecida como rainha das tâmaras e como caramelo da natureza, é a tâmara fresca que não sofre nenhum processo industrial, por isso é suculenta e possui três vezes o tamanho das outras variedades, além de conter muitas fibras e um sabor extremamente doce. (Cecilia Felippe Nery/Folhapress)





A fruta é extraída da tamareira, palmeira cultivada há milênios (foto: Moises Silva/EM/D.A Press)



Benefícios da tâmara





Éconsiderada um alimento nutritivo e pode desempenhar papel importante na saúde. "Além disso, apresenta propriedades antimicrobianas, antitumoral e imunomoduladora", diz Aline Ozana de Souza, mestre em ciência e tecnologia dos alimentos.





A seguir, conheça os principais benefícios da fruta:





1. Auxilia no funcionamento do intestino

A tâmara contribui para o bom funcionamento do intestino por ser rica em fibras, essenciais para prevenirem a prisão de ventre, além de beneficiar o trânsito intestinal. Essas substâncias também proporcionam saciedade e ajudam no controle do peso.





2. É boa fonte de energia

A tâmara fornece energia, devido a sua quantidade de carboidratos: 100 gramas têm, em média, 314 kcal. Ela inclusive já foi estudada como uma boa opção para um pré-treino.





3. Faz bem aos músculos

Promove o desenvolvimento muscular, por ser fonte de potássio e magnésio, que são minerais essenciais para a contração muscular.





4. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico

A tâmara ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e a prevenir doenças, pois é fonte de zinco, vitaminas do complexo B e antioxidantes, que ajudam a aumentar as defesas do corpo.





5. Auxilia na prevenção da anemia

Por conter ferro, ajuda a combater a anemia. O consumo regular da fruta ajuda no transporte de oxigênio para as células do organismo, prevenindo a doença. A falta desse mineral pode acarretar no cansaço extremo, inchaço nas articulações e pele pálida, além de outras complicações.





6. Alivia o estresse

Ajuda a relaxar e reduzir a tensão, pois é fonte de magnésio. Esse mineral está relacionado com a produção de serotonina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar. A fruta ainda contém triptofano (que auxilia na liberação de serotonina e melatonina, hormônio do sono).





7. Ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas

Contribui para a diminuição do risco de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e ajuda a melhorar a memória e a capacidade cognitiva, graças aos flavonoides e ao zinco. Em um estudo com animais, concluiu-se que camundongos alimentados com ração contendo tâmara tinham memória e capacidade de aprendizado significativamente melhores.





8. É bom para a saúde ocular

Contribui para uma visão saudável, por conter vitamina A, evitando o risco de doenças oculares, como degeneração macular.





9. Ajuda no fortalecimento dos ossos

As tâmaras são fontes de cálcio, potássio e magnésio, responsáveis por colaborarem com o crescimento e o bom desenvolvimento dos nossos ossos. As frutas também previnem a osteoporose, garantindo um envelhecimento saudável para o corpo.





10. Auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares

A tâmara contém ótimas quantidades de carotenoides, flavonoides e taninos, compostos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que combatem os radicais livres e promovem a saúde das artérias, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.





Gestante

Comer tâmara nas últimas semanas de gestação pode promover a dilatação cervical e diminuir a necessidade de trabalho de parto induzido, de acordo com um estudo. A fruta também pode ser útil para reduzir o tempo de trabalho de parto.

Em uma pequena pesquisa, 69 mulheres que consumiram seis unidades de tâmara por dia durante quatro semanas antes da data ideal do parto tiveram 20% mais chances de dar à luz naturalmente. E ainda ficaram em trabalho de parto por significativamente menos tempo do que aquelas gestantes que não as consumiram.