Alongamento faz bem, mas pode causar danos; entenda como

O médico ortopedista David Gusmão alerta que há circunstâncias que o alongamento pode agredir significativamente as articulações (foto: MF Press Global/Agência de Marketing e Comunicação) Todo mundo sabe que os alongamentos são práticas recomendadas para manter a saúde física e mental. No entanto, se não feitos de maneira adequada, o que era para trazer benefícios pode acabar gerando prejuízos para o quadril. De acordo com o médico ortopedista David Gusmão, existem circunstâncias que o alongamento pode agredir significativamente as articulações.













"Se notar que há um bloqueio na articulação, não force antes de fazer uma avaliação. Forçar pode causar danos articulares na cartilagem de forma irreversível, principalmente quando há diferença de capacidade de alongamento de um quadril para o outro", alerta o especialista. O conhecido alongamento de puxar o joelho contra o tronco e levar o joelho para o lado oposto, ou, o alongamento do tipo "borboleta", são bons exemplos de ações que podem ser prejudiciais ao quadril se não praticadas de modo adequado e respeitando as limitações de cada corpo.

Repetição de lesões a longo prazo Alongamento: os estalos nas articulações ou 'juntas' são mais comuns do que podem pensar e ocorrem em qualquer idade (foto: StockSnap/ Pixabay)



O médico chama atenção ainda para a repetição de lesões a longo prazo, que podem gerar situações que só poderão ser corrigidas por meio de intervenção cirúrgica. Pessoas com hipermobilidade ou frouxidão ligamentar também estão no grupo de risco para problemas articulares no quadril.





"Quando a pessoa nem sente a musculatura alongar, se ela começar a fazer alongamentos excessivos, ela vai além do limite da articulação. Então, mesmo tendo uma articulação de formato normal, ela pode estar machucando o quadril, pois a amplitude do movimento está sendo além da capacidade fisiológica da articulação", explica Gusmão.

Entenda o que pode causar estalos nas articulações

Os estalos nas articulações ou “juntas” são mais comuns do que podem pensar e ocorrem em qualquer idade. De acordo com o ortopedista, especialista em quadril e cartilagem, identificar que o joelho está estalando, ocasionalmente não costuma ser algo para se preocupar.

Conforme o médico, o estalo ocorre, geralmente, por causa da presença do líquido sinovial nas articulações: "É um líquido parecido com um lubrificante e contém gases e nutrientes para a cartilagem. A liberação e a vibração desses gases gera o som de estalo e isso ocorre por meio da movimentação da articulação".