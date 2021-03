Fim das manchas pós-sol

(foto: Pixabay)







As manchas de pós-sol, conhecidas na medicina como melasmas, são bem comuns. “É uma alteração na pigmentação da pele caracterizada por manchas, que variam entre claras e escuras. Elas costumam surgir na maçã do rosto, testa e buço”, explica a dermatologista Luciana Garbelini. Para controlar o problema, ela dá as dicas a seguir.





» Busque ajuda especializada: O primeiro passo é buscar um dermatologista para confirmar o diagnóstico e sugerir o melhor tratamento para cada caso.





» Use a natureza a seu favor: Além de reduzir o risco de reações, os cosméticos com componentes naturais e orgânicos combinam ingredientes naturais que os tornam mais eficazes. Eles são boas opções para fugir de receitas caseiras com ingredientes caros.





» Sua pele protegida: Use protetor solar todos os dias e reaplique a cada duas horas. Isso vai prevenir o aparecimento de novas manchas. Na fase de tratamento, siga as recomendações do profissional e evite exposição solar excessiva.





» Soluções orgânicas: Clareadores podem ser boas opções, mas é importante ter prescrição médica para evitar irritações.













Recupere as energias

(foto: Pixabay)



O último ano foi desafiador, e muita gente se sentiu esgotada física e mentalmente por conta da ansiedade e do estresse. Acontece que boa parte de 2021 deve seguir o mesmo ritmo. De acordo com Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife Nutrition, mudanças de hábitos simples podem fazer diferença, elevando o nível de energia. Confira:





Regule o sono: “É importante definir um horário fixo para dormir, considerando um mínimo de seis horas de descanso. Se você demora a pegar no sono, a dica é desligar os aparelhos eletrônicos uma hora antes de se deitar.”





Consuma alimentos mais leves: “Pratos ricos em gorduras ‘roubam’ energia. Isso porque o organismo precisa trabalhar mais para processá-los. Por isso, opte por carnes magras, peixe, frango, ovos ou um shake proteico corretamente preparado, e mescle com vegetais e frutas.”





Pratique exercícios: “Atividade física faz com que o corpo libere hormônios e neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Uma boa opção são aplicativos para treinar em casa.”





Fique de olho na Vitamina D: “Ela contribui para o bom funcionamento do metabolismo, o que afeta diretamente os níveis de energia.”





Faça uma pausa a cada hora: De acordo com estudo da Universidade de Illinois, quem faz pausas durante tarefas que levam mais de 50 minutos trabalha melhor. “Aproveite para se levantar e caminhar para buscar água. Mudar de ambiente ajuda a evitar a estafa mental.”













Cuidados com as mãos sob uso constante de álcool em gel

(foto: Pixabay)



Quantas vezes por dia você tem lavado as mãos? E quanto álcool tem utilizado para manter-se protegido? Tais cuidados são essenciais e não podem ser minimizados, já que higienizar as mãos continua sendo essencial para a prevenção da COVID-19. Por isso, o dermatologista Alberto Cordeiro sugere alguns cuidados básicos para evitar o ressecamento da pele. “O uso constante de álcool em gel pode causar uma série de danos, como ressecamento e alergias”, aponta. Segundo ele, o álcool em gel é uma boa alternativa caso você saia de casa. Ao contrário, a lavagem das mãos com água e sabão é a melhor opção, pois prejudica menos e protege da mesma forma. Um lembrete é: não esqueça o hidratante. “Não há problemas em usá-lo após os cuidados preventivos, desde que o produto não esteja contaminado”, recomenda.





(foto: Pixabay)





Xô, olheiras!





As olheiras são uma das principais reclamações nos consultórios. O que muita gente não sabe é que existem tipos, fatores agravantes, tratamentos e formas de preveni-las. Segundo o médico dermatologista Lucas Miranda, as olheiras por pigmentação ou por causas vasculares normalmente são genéticas e costumam aparecer desde cedo. Já as de profundidade aparecem à medida que envelhecemos. Os principais agravantes são idade, exposição solar, noites mal dormidas, excesso de melanina, estresse físico e mental, consumo de álcool e cigarro e doenças respiratórias. Com relação aos tratamentos, o médico cita que cada tipo de olheira merece um cuidado especial. “Para melhorar a profundidade, vale apostar em preenchimentos com ácido hialurônico. Existem também os lasers fracionados, que podem ser usados na indução de colágeno e melhora da qualidade e textura da pele”, diz. Vale lembrar que não existe idade para iniciar os tratamentos. Tudo depende da necessidade de cada paciente. Porém, não é possível removê-las de forma definitiva. Por isso, é muito importante tratá-las de forma efetiva e entender que hábitos de vida saudável refletem na saúde do corpo todo.

Leite e carne como vilões

(foto: Pixabay)



Aprendemos que o leite é um aliado da saúde e que a carne é fundamental para o organismo, certo? Errado. Doenças inflamatórias, alérgicas e neurodegenerativas se devem ao consumo do “inocente” leite. Já o consumo da carne se apresenta como um dos maiores males da humanidade, responsável pelo surgimento de inúmeras doenças, com ênfase nos cânceres. É espantoso, mas as afirmações anteriores são de Dirceu de Lavôr, médico que estuda há cerca de 40 anos a influência dos alimentos na saúde. Segundo ele, o leite é formulado para dobrar o peso dos bezerros recém-nascidos em cerca de 50 dias e fazê-los aumentar até 150kg em apenas 12 meses. Já o leite materno de humanos é composto com menor quantidade de proteínas, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e gordura do que o leite de vaca. Quanto à carne, a situação não é diferente. Segundo o médico, mais do que qualquer outro alimento, ela é um potencial veículo de contaminantes de natureza biológica, física ou química. Dirceu de Lavôr ressalta, ainda, que entre as substâncias usadas para conservar as carnes se destacam os antibióticos e os nitritos, esses últimos comprovadamente cancerígenos.

(foto: Pixabay)









Alongamentos para combater dores nas costas









Desde março de 2020, as pessoas foram obrigadas a se adaptar. E com alguns pontos de uma nova rotina mais sedentária, as dores nas costas aumentaram nesse período. Para combater essas dores, alongamentos em casa podem ajudar. A professora de dança Laura Moraes, do Playdance, dá dicas de como se alongar. Confira:





Alongamento 1: Sentado(a) na cadeira com os pés no chão, alinhe a coluna e puxe a cabeça para o lado direito suavemente. Mantenha a posição por 20 segundos e repita o mesmo movimento para o lado esquerdo.





Alongamento 2: Se dê um abraço e faça movimentos alternados para os dois lados para relaxar.





Alongamento 3: Gire o tronco para o lado segurando na cadeira e mantenha a posição por 20 segundos. Repita o alongamento para o outro lado, cuidando para não erguer o ombro, pois assim você estará tensionando a região novamente.





Alongamento 4: Puxe uma das pernas junto ao tronco e faça movimentos circulares para dentro e para fora por 20 segundos. Faça os mesmos movimentos girando apenas o tornozelo. Repita essa sequência com a outra perna.





Alongamento 5: Alongue as panturrilhas subindo e descendo na ponta dos pés por 20 segundos.