FDA dá aprovação total ao antiviral paxlovid para tratar COVID

(foto: Reprodução/Internet)

Nesta quinta-feira, 25 de maio de 2023, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) concedeu aprovação total ao medicamento antiviral oral Paxlovid, desenvolvido pela Pfizer, destinado a adultos com alto risco de evolução para a forma grave da COVID-19 . Inicialmente, a pílula havia sido autorizada para uso emergencial no final de 2021, e agora, com a aprovação total, os médicos terão maior liberdade para prescrever o tratamento a pacientes adultos com sintomas severos da doença.

Patrizia Cavazzonii, representante da FDA, afirmou em comunicado: “A aprovação de hoje evidencia que o Paxlovid cumpriu os rigorosos padrões de segurança e eficácia estabelecidos pela agência e permanece sendo uma opção valiosa de tratamento para indivíduos com alto risco de desenvolver casos graves de COVID-19”.

Durante a reunião consultiva, a apresentação de dados realizada pela agência e pela empresa farmacêutica ajudou a dissipar preocupações relacionadas à segurança, como a possibilidade de recidiva dos sintomas da COVID-19 após o tratamento de cinco dias com o paxlovid.



Essas preocupações vieram à tona depois de relatos de retorno dos sintomas após o uso do medicamento, envolvendo pacientes notáveis, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o infectologista Anthony Fauci.