Berberina, suplemento comparado ao ozempic, viraliza no TikTok

Influenciadores digitais têm utilizado o TikTok para divulgar os efeitos da berberina na perda de peso, comparando-a ao medicamento ozempic, conhecido por seus resultados no emagrecimento. No entanto, é importante ressaltar que a ação dessas duas substâncias no organismo é bastante distinta.

O ozempic é um medicamento injetável à base de semaglutida, utilizado no tratamento do diabetes, que age no pâncreas para controlar a produção de insulina e diminuir a liberação de glucagon, hormônios que regulam os níveis de glicose no sangue. Além disso, o remédio atua no cérebro como um inibidor de apetite. Com o tempo, o ozempic passou a ser utilizado de forma 'off label' para auxiliar no processo de emagrecimento, o que levou à comparação com a berberina, um suplemento de origem vegetal empregado em estratégias para perda de peso.