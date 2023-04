Ozempic: desnutrição, enjoo e inchaço na barriga são relatados

Ozempic contém semaglutida, que imita um hormônio chamado peptídeo-1 semelhante ao glucagon (foto: JOEL SAGET/AFP) O ozempic ganha destaque novamente. O remédio que contém o princípio ativo semaglutida e é indicado, em conjunto com dieta e exercícios, para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada (nível de açúcar no sangue permanece muito alto), teve mais relatos de efeitos colaterais. Em matéria de Dani Blum, do The New York Times, Renata Lavach-Savy, 37, escritora médica em North Bergen, N.J., ficou sem apetite e teve de colocar um alarme para se lembrar de comer. Constatou também cansaço, mesmo depois de 10 horas de sono, além de enjôo. E quatro meses depois de uso do medicamento, a nutricionista de Lavach-Savy disse a ela que ela poderia estar desnutrida.





Lavach-Savy conta que ficou chocada: "Como posso estar desnutrido? Estou com mais de 90 quilos". Seu médico originalmente recomendou ozempic porque Lavach-Savy tinha síndrome dos ovários policísticos. As injeções semanais causavam náuseas constantes e leves e enjoo. Ela perdeu toda a vontade de comer. Ela parou de tomar ozempic no outono passado.

Casos raros

Casos graves como o de Lavach-Savy são raros, dizem os especialistas. Andrew Kraftson, professor clínico associado na divisão de metabolismo, endocrinologia e diabetes da Michigan Medicine, disse que algumas pessoas que tomam Ozempic podem perder o apetite e chegar à desnutrição. Por isso a importância de ter orientação médica. "Você não pode comer o que lhe apetecer ou o que quiser, você tem que comer o que seu corpo aceita", relatou Lavach-Savy ao lembrar como era ao tomar remédios.





Ozempic funciona, em parte, bloqueando os sinais de fome do cérebro, suprimindo o apetite. E também faz com que o estômago esvazie mais lentamente, dando sacieadde. Quando as pessoas estão tomando o remédio, os médicos precisam monitorá-las de perto com checapes regulares, enfatiza Kraftson. Ele recomenda uma ingestão calórica diária – normalmente entre 1.000 e 1.500 calorias, individualizada com base no peso inicial de uma pessoa e no metabolismo estimado.









Os médicos dão recomendações dietéticas semelhantes a pessoas que tomam medicamentos como Ozempic e outros pacientes que estão tentando perder peso ou têm diabetes, explicou Robert Gabbay, diretor científico e médico da American Diabetes Association. Isso significa seguir uma dieta rica em frutas, vegetais e fibras, como a dieta mediterrânea, de acordo com Janice Jin Hwang, chefe da divisão de endocrinologia e metabolismo da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte. Evitar alimentos com alto teor de gordura também é fundamental, porque eles podem fazer com que as pessoas que tomam Ozempic se sintam desconfortáveis, até dolorosamente cheias, acrescentou Gabbay. Ele indica que as pessoas comam devagar e façam uma pausa no meio da refeição, avaliando o quanto estão realmente satisfeitas. Ainda não foram estabelecidas diretrizes nutricionais padrão para pacientes que tomam Ozempic ou outros medicamentos que funcionam de maneira semelhante, como wegovy e mounjaro.





As pessoas que tomam Ozempic tendem a perder peso porque consomem menos calorias, não porque a droga em si magicamente queima gordura, explicou Gabbay. Se os pacientes não se encontrarem regularmente com seus médicos para garantir que estão recebendo nutrição adequada, esses medicamentos podem levar a (ou exacerbar) distúrbios alimentares, relatou Kraftson.