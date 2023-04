Trombose arterial: risco aumentado para pacientes com diabetes tipo 2

A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia calcula que a trombose é a causa de uma em cada quatro mortes no mundo (foto: Freepik/Divulgação) A trombose arterial, também denominada de Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), é uma condição causada pela formação de coágulos sanguíneos nas artérias, vasos que transportam o sangue oxigenado do coração para o corpo. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, em 2019, apontou que pacientes com diabetes tipo 2 têm um risco aumentado de desenvolver trombose arterial em comparação com pacientes sem diabetes. Além disso, os coágulos formados comprometem o fluxo sanguíneo podendo levar a complicações como embolia pulmonar , infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).





O diagnóstico de DAOP deve ser feito com um cirurgião vascular após o surgimento dos primeiros sintomas. Em casos mais brandos, o tratamento pode ser feito com medicamentos antiplaquetários, que afinam o sangue. Em casos mais severos, pode ser necessário a realização de pontes cirúrgicas ou colocação de stents endovasculares.

"Na modalidade endovascular, a artéria é puncionada com uma agulha e anestesia local e, por meio dela, é colocado um stent no segmento ocluído restabelecendo o fluxo sanguíneo. Já na cirurgia aberta, é realizada uma ponte, na qual o segmento da artéria que está saudável é conectado à parte ocluída, criando um “atalho” para o sangue fluir por toda a perna", explica o médico cirurgião endovascular.





Em casos mais extremos, pode ser necessária a amputação quando há infecção extensa e/ou o comprometimento muito significativo do suprimento sanguíneo do membro: "Geralmente, esta conduta só é adotada nos casos em que a doença avançou por um longo período de tempo ou quando um paciente se nega a melhorar seus hábitos mesmo após o diagnóstico. Por isso, é tão importante o acompanhamento médico, para que casos extremos sejam evitados", conclui Fábio Henrique Ribeiro de Souza.

