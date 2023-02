Uma simples caminhada pode afastar o risco de trombose, infarto e AVC

Muitas pessoas planejam adotar hábitos mais saudáveis e isso pode ser feito com pequenas atitudes: incluir na rotina a prática de fazer caminhadas pode proporcionar diversos benefícios para a qualidade de vida e saúde vascular. Essa mudança reduz as chances de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes e vários tipos de câncer. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), que faz um alerta à população: é preciso dizer não ao sedentarismo.

De acordo com especialistas da SBACV, uma simples caminhada diária se apresenta como alternativa viável para manter o organismo em movimento, ajudando a combater o estresse , assim como auxilia a reduzir os índices de pressão arterial, glicose e colesterol. Outro benefício é a melhoria da memória e a queda do risco de casos de demência e depressão.

“Podemos pontuar ainda que a caminhada fortalece os ossos, o que diminui a possibilidade de fraturas e de avanço da osteoporose e fraturas. Por fim, é um grande aliado na manutenção do peso. Ou seja, quem se exercita pensa melhor, se sente melhor e dorme melhor”, destaca o presidente da SBACV, Julio Peclat, que aponta como indutor dessa prática o fato de ser fácil de fazer, não exigir investimentos e nem de espaços específicos para treinamento.

O sedentarismo é uma das principais causas evitáveis de morte no mundo, junto da obesidade e tabagismo. Uma hora por dia de caminhada, de segunda a sexta-feira, auxilia na prevenção a esse problema.



Segundo Ricardo Jayme Procópio, angiologista e cirurgião vascular, deve-se realizar 300 minutos de exercícios físicos leves a moderados por semana. Se a intensidade for maior (como numa corrida) o tempo mínimo recomendado cai para 150 minutos semanais.

“Seja ao ar livre ou academia, o importante é manter-se em movimento. Cada uma das modalidades apresenta especificidades, como padrão de movimento, uso e exigência da musculatura, entre outros. No entanto, quem não tem objetivos esportivos, deve fazer sua escolha levando em conta como o exercício pretendido se encaixa na rotina”, prescreve Ricardo Procópio.

Alguns grupos podem se favorecer ainda mais da atividade, lembra o médico. Dentre eles, estão pacientes com doenças cardiovasculares ou varizes. Isso porque a caminhada melhora a musculatura dos membros inferiores, o que auxilia o retorno venoso e, por conseguinte, a circulação venosa.Leia também: Movimente-se: veja como o sedentarismo afeta o corpo. Ricardo Procópio ressalta que a musculatura da panturrilha é o coração da perna e estes músculos são os verdadeiros promotores do retorno do sangue pelas veias dos membros inferiores: "Ao andarmos, o sangue circula em direção ao coração, esvaziando as veias das pernas. Menos sangue parado nas nossas veias, menos dilatação e formação de varizes, retenção de líquido, inchaço e sintomas de peso e cansaço. Varizes é a doença da inatividade”.